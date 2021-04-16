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Четырех котят спасли на месте пожара на "Невской мануфактуре"
Четырех котят спасли на месте пожара на "Невской мануфактуре"
На месте крупного пожара в здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге спасли четырех новорожденных котят, рассказала РИА Новости волонтер Галина Никитина. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:35
2021-04-16T16:39
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. На месте крупного пожара в здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге спасли четырех новорожденных котят, рассказала РИА Новости волонтер Галина Никитина.По ее словам, их обнаружили на второй день после пожара."К сожалению, мама-кошка погибла. Котята были слабые, они надышались дыма. Сейчас они в ветклинике", — сказала Никитина.Она добавила, что кошек, которые разбежались из приюта "Пушистые лапки", находившегося в здании "Невской мануфактуры", отыскать пока не удалось. По словам волонтеров, в приюте жили 23 кошки, при пожаре успели спасти 11, остальные пропали.Пожар на "Невской мануфактуре" начался днем 12 апреля. Огонь охватил все шесть этажей производственного здания 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки, площадь возгорания составила около 25 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали.
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санкт-петербург, происшествия

Четырех котят спасли на месте пожара на "Невской мануфактуре"

15:35 16.04.2021 (обновлено: 16:39 16.04.2021)
 
© @pushistyye_lapki/ВКонтактеСпасенный пожарными при пожаре в Невской мануфактуре котенок. Кадр видео
Спасенный пожарными при пожаре в Невской мануфактуре котенок. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© @pushistyye_lapki/ВКонтакте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. На месте крупного пожара в здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге спасли четырех новорожденных котят, рассказала РИА Новости волонтер Галина Никитина.
По ее словам, их обнаружили на второй день после пожара.
"К сожалению, мама-кошка погибла. Котята были слабые, они надышались дыма. Сейчас они в ветклинике", — сказала Никитина.
Она добавила, что кошек, которые разбежались из приюта "Пушистые лапки", находившегося в здании "Невской мануфактуры", отыскать пока не удалось. По словам волонтеров, в приюте жили 23 кошки, при пожаре успели спасти 11, остальные пропали.
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Пожар на "Невской мануфактуре" начался днем 12 апреля. Огонь охватил все шесть этажей производственного здания 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки, площадь возгорания составила около 25 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали.
 
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