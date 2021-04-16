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Четырех котят спасли на месте пожара на "Невской мануфактуре"
Четырех котят спасли на месте пожара на "Невской мануфактуре"
На месте крупного пожара в здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге спасли четырех новорожденных котят, рассказала РИА Новости волонтер Галина Никитина. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:35
2021-04-16T15:35
2021-04-16T16:39
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. На месте крупного пожара в здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге спасли четырех новорожденных котят, рассказала РИА Новости волонтер Галина Никитина.По ее словам, их обнаружили на второй день после пожара."К сожалению, мама-кошка погибла. Котята были слабые, они надышались дыма. Сейчас они в ветклинике", — сказала Никитина.Она добавила, что кошек, которые разбежались из приюта "Пушистые лапки", находившегося в здании "Невской мануфактуры", отыскать пока не удалось. По словам волонтеров, в приюте жили 23 кошки, при пожаре успели спасти 11, остальные пропали.Пожар на "Невской мануфактуре" начался днем 12 апреля. Огонь охватил все шесть этажей производственного здания 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки, площадь возгорания составила около 25 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали.
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санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости.
На месте крупного пожара в здании "Невской мануфактуры"
в Санкт-Петербурге спасли четырех новорожденных котят, рассказала РИА Новости волонтер Галина Никитина.
По ее словам, их обнаружили на второй день после пожара.
"К сожалению, мама-кошка погибла. Котята были слабые, они надышались дыма. Сейчас они в ветклинике", — сказала Никитина.
Она добавила, что кошек, которые разбежались из приюта "Пушистые лапки", находившегося в здании "Невской мануфактуры", отыскать пока не удалось. По словам волонтеров, в приюте жили 23 кошки, при пожаре успели спасти 11, остальные пропали.
Пожар на "Невской мануфактуре" начался днем 12 апреля. Огонь охватил все шесть этажей производственного здания 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки, площадь возгорания составила около 25 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали.