https://ria.ru/20210416/kotyata-1728601672.html

Четырех котят спасли на месте пожара на "Невской мануфактуре"

Четырех котят спасли на месте пожара на "Невской мануфактуре"

На месте крупного пожара в здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге спасли четырех новорожденных котят, рассказала РИА Новости волонтер Галина Никитина. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:35

2021-04-16T15:35

2021-04-16T16:39

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. На месте крупного пожара в здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге спасли четырех новорожденных котят, рассказала РИА Новости волонтер Галина Никитина.По ее словам, их обнаружили на второй день после пожара."К сожалению, мама-кошка погибла. Котята были слабые, они надышались дыма. Сейчас они в ветклинике", — сказала Никитина.Она добавила, что кошек, которые разбежались из приюта "Пушистые лапки", находившегося в здании "Невской мануфактуры", отыскать пока не удалось. По словам волонтеров, в приюте жили 23 кошки, при пожаре успели спасти 11, остальные пропали.Пожар на "Невской мануфактуре" начался днем 12 апреля. Огонь охватил все шесть этажей производственного здания 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки, площадь возгорания составила около 25 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали.

https://ria.ru/20210414/koshka-1728307951.html

санкт-петербург

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санкт-петербург, происшествия