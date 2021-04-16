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Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
https://ria.ru/20210416/infrastruktura-1728622648.html
Турчак рассказал об инфраструктурных проектах Нижегородской области
Турчак рассказал об инфраструктурных проектах Нижегородской области
Бюджетные кредиты или запуск механизма инфраструктурных облигаций помогут реализовать проекты комплексного развития территорий в нижегородской агломерации,... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T17:19
2021-04-16T17:19
нижегородская область
россия
глеб никитин
совет федерации рф
нижний новгород
единая россия
андрей турчак
нижегородская область
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Бюджетные кредиты или запуск механизма инфраструктурных облигаций помогут реализовать проекты комплексного развития территорий в нижегородской агломерации, заявил журналистам первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.Секретарь генсовета партии в пятницу прибыл с рабочим визитом в Нижний Новгород. Вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным он побывал в жилом комплексе "Анкудиновский парк", где сейчас проживают 8 тысяч человек, а в будущем его население увеличится до 30 тысяч. Рядом находится жилой комплекс "Новая Кузнечиха", население которого с 14,5 тысячи человек в ближайшие годы вырастет до 50 тысяч."Сегодня ознакомились с крупными инфраструктурными проектами Нижегородской области, одним из которых является проект развития Южной зоны нижегородской агломерации. Понятно, что регион один такой проект на своих плечах вытащить не сможет. Экономика проекта такова, что 60% затрат на инфраструктуру может и должно быть закрыто со стороны инвестора, но 40% должно обеспечить государство. Понятно, что Нижегородская область будет участвовать, но без федеральной поддержки такие крупные проекты освоения территорий реализовать трудно. Здесь может идти речь о бюджетных кредитах или о запуске механизма инфраструктурных облигаций", - сказал Турчак.Он отметил, что условием участия в проекте инфраструктурных облигаций является 15-летний срок реализации, однако окупаемость подобных крупных проектов больше 15 лет. "Мы считаем, что нужно увеличивать этот срок до 30 лет", - заявил Турчак, отметив, что на основании информации от Нижегородской области и других регионов "Единая Россия" намерена выйти к президенту РФ с предложением поддержать такие долгосрочные проекты, которые являются локомотивом роста экономики на территориях.В свою очередь губернатор Нижегородской области подчеркнул, что механизм инфраструктурных облигаций может быть использован в качестве эффективного инструмента для развития застроенных территорий.Никитин рассказал, что при реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий "Анкудиновский парк" и "Новая Кузнечиха" вместе с жилыми домами строятся социальные объекты, проектами предусмотрены дворы без машин. В частности, по программе "Стимул" в ЖК "Анкудиновский парк" сегодня идет строительство детского сада на 280 мест и школы на 675 мест. В ЖК "Новая Кузнечиха" администрация Нижнего Новгорода строит школу на 1 225 мест, в ЖК "Новинки Smart City" и ЖК "Окский берег" строятся по программе "Стимул" две школы и детский сад. По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" на въезде в город со стороны этих крупных ЖК строится транспортная развязка в Ольгине."Учитывая масштабы проектов, необходимо своевременно "подтягивать" за темпами ввода жилья инфраструктуру. Один из самых масштабных проектов – это строительство дублера проспекта Гагарина. Тот объем инвестиций, который требуется, самому региону, конечно, направить сложно. Нам важно, чтобы проект был реализован в ближайшей перспективе, до 2030 года", - сказал Никитин.
https://ria.ru/20210412/planetariy-1727972393.html
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россия, глеб никитин, совет федерации рф, нижний новгород, единая россия, андрей турчак, нижегородская область, экономика

Турчак рассказал об инфраструктурных проектах Нижегородской области

17:19 16.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Бюджетные кредиты или запуск механизма инфраструктурных облигаций помогут реализовать проекты комплексного развития территорий в нижегородской агломерации, заявил журналистам первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.
Секретарь генсовета партии в пятницу прибыл с рабочим визитом в Нижний Новгород. Вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным он побывал в жилом комплексе "Анкудиновский парк", где сейчас проживают 8 тысяч человек, а в будущем его население увеличится до 30 тысяч. Рядом находится жилой комплекс "Новая Кузнечиха", население которого с 14,5 тысячи человек в ближайшие годы вырастет до 50 тысяч.
"Сегодня ознакомились с крупными инфраструктурными проектами Нижегородской области, одним из которых является проект развития Южной зоны нижегородской агломерации. Понятно, что регион один такой проект на своих плечах вытащить не сможет. Экономика проекта такова, что 60% затрат на инфраструктуру может и должно быть закрыто со стороны инвестора, но 40% должно обеспечить государство. Понятно, что Нижегородская область будет участвовать, но без федеральной поддержки такие крупные проекты освоения территорий реализовать трудно. Здесь может идти речь о бюджетных кредитах или о запуске механизма инфраструктурных облигаций", - сказал Турчак.
Он отметил, что условием участия в проекте инфраструктурных облигаций является 15-летний срок реализации, однако окупаемость подобных крупных проектов больше 15 лет. "Мы считаем, что нужно увеличивать этот срок до 30 лет", - заявил Турчак, отметив, что на основании информации от Нижегородской области и других регионов "Единая Россия" намерена выйти к президенту РФ с предложением поддержать такие долгосрочные проекты, которые являются локомотивом роста экономики на территориях.
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В свою очередь губернатор Нижегородской области подчеркнул, что механизм инфраструктурных облигаций может быть использован в качестве эффективного инструмента для развития застроенных территорий.
Никитин рассказал, что при реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий "Анкудиновский парк" и "Новая Кузнечиха" вместе с жилыми домами строятся социальные объекты, проектами предусмотрены дворы без машин. В частности, по программе "Стимул" в ЖК "Анкудиновский парк" сегодня идет строительство детского сада на 280 мест и школы на 675 мест. В ЖК "Новая Кузнечиха" администрация Нижнего Новгорода строит школу на 1 225 мест, в ЖК "Новинки Smart City" и ЖК "Окский берег" строятся по программе "Стимул" две школы и детский сад. По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" на въезде в город со стороны этих крупных ЖК строится транспортная развязка в Ольгине.
"Учитывая масштабы проектов, необходимо своевременно "подтягивать" за темпами ввода жилья инфраструктуру. Один из самых масштабных проектов – это строительство дублера проспекта Гагарина. Тот объем инвестиций, который требуется, самому региону, конечно, направить сложно. Нам важно, чтобы проект был реализован в ближайшей перспективе, до 2030 года", - сказал Никитин.
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