https://ria.ru/20210416/gazifikatsiya-1728585615.html
Тюменские власти рассказали о планах по газификации региона
Тюменские власти рассказали о планах по газификации региона
Власти Тюменской области возьмут на себя решение вопроса подвода магистрального газа почти к двум с половиной тысячам домовладений, РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:32
2021-04-16T14:32
2021-04-16T14:32
тюменская область
жкх
газпром
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 16 апр – РИА Новости. Власти Тюменской области возьмут на себя решение вопроса подвода магистрального газа почти к двум с половиной тысячам домовладений, 12 котельным и предприятиям, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области по итогам совещания рабочей группы по координации мероприятий региональной программы развития газоснабжения и газификации Тюменской области.В департаменте напомнили, что Газпром в 2021–2025 годах планирует вложить более 6,5 миллиардов рублей в газификацию Тюменской области – это в 7,3 раза больше, чем в 2016-2020 годах.Программа предусматривает строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов-отводов и газораспределительных станций (ГРС) "Ишим" и "Демьянка", техническое перевооружение и реконструкцию еще трех ГРС – "Абрамовская", "Тобольск", "Ярковская".Будут созданы условия для подключения перспективных потребителей в шести районах – Ишимском, Казанском, Тобольском, Тюменском, Уватском и Ярковском.
https://ria.ru/20210415/pravoporyadok-1728400048.html
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жкх, газпром, тюменская область
ТЮМЕНЬ, 16 апр – РИА Новости.
Власти Тюменской области
возьмут на себя решение вопроса подвода магистрального газа почти к двум с половиной тысячам домовладений,
12 котельным и предприятиям, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области по итогам совещания рабочей группы по координации мероприятий региональной программы развития газоснабжения и газификации Тюменской области.
В департаменте напомнили, что Газпром
в 2021–2025 годах планирует вложить более 6,5 миллиардов рублей в газификацию Тюменской области – это в 7,3 раза больше, чем в 2016-2020 годах.
Программа предусматривает строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов-отводов и газораспределительных станций (ГРС) "Ишим" и "Демьянка", техническое перевооружение и реконструкцию еще трех ГРС – "Абрамовская", "Тобольск", "Ярковская".
Будут созданы условия для подключения перспективных потребителей в шести районах – Ишимском, Казанском, Тобольском, Тюменском, Уватском и Ярковском.