Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
https://ria.ru/20210416/gazifikatsiya-1728585615.html
Тюменские власти рассказали о планах по газификации региона
Тюменские власти рассказали о планах по газификации региона
Власти Тюменской области возьмут на себя решение вопроса подвода магистрального газа почти к двум с половиной тысячам домовладений, РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:32
2021-04-16T14:32
тюменская область
жкх
газпром
тюменская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153267/88/1532678882_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0aef047571b9b3e1070ce347011c6ea3.jpg
ТЮМЕНЬ, 16 апр – РИА Новости. Власти Тюменской области возьмут на себя решение вопроса подвода магистрального газа почти к двум с половиной тысячам домовладений, 12 котельным и предприятиям, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области по итогам совещания рабочей группы по координации мероприятий региональной программы развития газоснабжения и газификации Тюменской области.В департаменте напомнили, что Газпром в 2021–2025 годах планирует вложить более 6,5 миллиардов рублей в газификацию Тюменской области – это в 7,3 раза больше, чем в 2016-2020 годах.Программа предусматривает строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов-отводов и газораспределительных станций (ГРС) "Ишим" и "Демьянка", техническое перевооружение и реконструкцию еще трех ГРС – "Абрамовская", "Тобольск", "Ярковская".Будут созданы условия для подключения перспективных потребителей в шести районах – Ишимском, Казанском, Тобольском, Тюменском, Уватском и Ярковском.
https://ria.ru/20210415/pravoporyadok-1728400048.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153267/88/1532678882_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_763cda6b7a5e8ac05d7a4738c09454f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх, газпром, тюменская область

Тюменские власти рассказали о планах по газификации региона

14:32 16.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТруба газопровода на фасаде здания.
Труба газопровода на фасаде здания. - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 16 апр – РИА Новости. Власти Тюменской области возьмут на себя решение вопроса подвода магистрального газа почти к двум с половиной тысячам домовладений,
12 котельным и предприятиям, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области по итогам совещания рабочей группы по координации мероприятий региональной программы развития газоснабжения и газификации Тюменской области.
В департаменте напомнили, что Газпром в 2021–2025 годах планирует вложить более 6,5 миллиардов рублей в газификацию Тюменской области – это в 7,3 раза больше, чем в 2016-2020 годах.
Программа предусматривает строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов-отводов и газораспределительных станций (ГРС) "Ишим" и "Демьянка", техническое перевооружение и реконструкцию еще трех ГРС – "Абрамовская", "Тобольск", "Ярковская".
Будут созданы условия для подключения перспективных потребителей в шести районах – Ишимском, Казанском, Тобольском, Тюменском, Уватском и Ярковском.
Горожане прогуливаются по набережной реки Туры в Тюмени - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 14:00Тюменская область
Правопорядок на праздники обеспечат две тысячи тюменских полицейских
 
Тюменская областьЖКХГазпромТюменская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния