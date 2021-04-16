Первые объятия и потерянный рай: победители World Press Photo
Фотографией года стал снимок датчанина Мадса Ниссена (Mads Nissen) "Первые объятия". Для 85-летней Розы, живущей в доме престарелых в Сан-Паулу, запечатленные в кадре объятия — первые за пять месяцев. Из-за пандемии коронавируса все социальные учреждения были закрыты, навещать родных было нельзя.
Фотографией года стал снимок датчанина Мадса Ниссена (Mads Nissen) "Первые объятия". Для 85-летней Розы, живущей в доме престарелых в Сан-Паулу, запечатленные в кадре объятия — первые за пять месяцев. Из-за пандемии коронавируса все социальные учреждения были закрыты, навещать родных было нельзя.
Лучшей серией в категории "Главные новости" эксперты назвали "Потерянный рай" специального фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова. Цикл снимков посвящен вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе в сентябре — ноябре 2020 года.
Лучшей серией в категории "Главные новости" эксперты назвали "Потерянный рай" специального фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова. Цикл снимков посвящен вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе в сентябре — ноябре 2020 года.
"Голод, еще одна рана войны". Кадр аргентинского фотографа Пабло Тоско (Pablo Tosco) победил в категории "Проблемы современности".
"Голод, еще одна рана войны". Кадр аргентинского фотографа Пабло Тоско (Pablo Tosco) победил в категории "Проблемы современности".
"Спасение жирафов с затопляемого острова" принесло Ами Витале (Ami Vitale) из США победу в категории "Природа".
"Спасение жирафов с затопляемого острова" принесло Ами Витале (Ami Vitale) из США победу в категории "Природа".
Первое место в категории "Проблемы современности" завоевал россиянин Алексей Васильев с фотоисторией "Сахавуд", посвященной Якутии.
Первое место в категории "Проблемы современности" завоевал россиянин Алексей Васильев с фотоисторией "Сахавуд", посвященной Якутии.
Первое место в категории "Срочные новости" досталось Лоренцо Тугноли (Lorenzo Tugnoli) за серию "Взрыв в порту Бейрута".
Первое место в категории "Срочные новости" досталось Лоренцо Тугноли (Lorenzo Tugnoli) за серию "Взрыв в порту Бейрута".
Серия "Хабиби" Антонио Фачилонго (Antonio Faccilongo), посвященная женам и матерям палестинских заключенных, победила в категории "История года".
Серия "Хабиби" Антонио Фачилонго (Antonio Faccilongo), посвященная женам и матерям палестинских заключенных, победила в категории "История года".
"Те, кто останется, станут чемпионами". Серию Криса Донована (Chris Donovan) из Канады наградили первым местом в категории "Спорт".
"Те, кто останется, станут чемпионами". Серию Криса Донована (Chris Donovan) из Канады наградили первым местом в категории "Спорт".
"Спор о Мемориале освобождения от рабства" принес Эвелин Хокштейн (Evelyn Hockstein) из США первое место в категории "Срочные новости".
"Спор о Мемориале освобождения от рабства" принес Эвелин Хокштейн (Evelyn Hockstein) из США первое место в категории "Срочные новости".
Первый приз в категории "Окружающая среда" получил американский фотограф Ральф Пейс (Ralph Pace), запечатлевший, как "Калифорнийский морской лев играет с маской".
Первый приз в категории "Окружающая среда" получил американский фотограф Ральф Пейс (Ralph Pace), запечатлевший, как "Калифорнийский морской лев играет с маской".
Награду за лучший портрет завоевал автор кадра "Переход: Игнат" Олег Пономарев из России.
Награду за лучший портрет завоевал автор кадра "Переход: Игнат" Олег Пономарев из России.
Первое место в категории "Окружающая среда" получил Лало де Алмейда (Lalo de Almeida) из Бразилии за фотоисторию "Пантанал в огне".
Первое место в категории "Окружающая среда" получил Лало де Алмейда (Lalo de Almeida) из Бразилии за фотоисторию "Пантанал в огне".
Первую премию в категории "Природа" жюри отдало Джасперу Десту (Jasper Doest) из Нидерландов за серию "Pandemic Pigeons — История любви".
Первую премию в категории "Природа" жюри отдало Джасперу Десту (Jasper Doest) из Нидерландов за серию "Pandemic Pigeons — История любви".
Победу в категории "Портреты" праздновал Габриэль Галимберти (Gabriele Galimberti) из Италии с "Американскими пушками".
Победу в категории "Портреты" праздновал Габриэль Галимберти (Gabriele Galimberti) из Италии с "Американскими пушками".
Первый приз в категории "Спорт" увез в Австралию автор снимка "Боулдеринг на бревнах" Адам Претти (Adam Pretty).
Первый приз в категории "Спорт" увез в Австралию автор снимка "Боулдеринг на бревнах" Адам Претти (Adam Pretty).