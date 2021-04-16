Первые объятия и потерянный рай: победители World Press Photo

Фотографией года стал снимок датчанина Мадса Ниссена (Mads Nissen) "Первые объятия". Для 85-летней Розы, живущей в доме престарелых в Сан-Паулу, запечатленные в кадре объятия — первые за пять месяцев. Из-за пандемии коронавируса все социальные учреждения были закрыты, навещать родных было нельзя.