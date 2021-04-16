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Первые объятия и потерянный рай: победители World Press Photo
Первые объятия и потерянный рай: победители World Press Photo
Стали известны имена лауреатов "Оскара" в мире фотожурналистики — премии World Press Photo. На конкурс было заявлено 74 470 фотографий 4315 фотографов из 130... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T16:37
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валерий мельников
world press photo
фотография
фото
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Стали известны имена лауреатов "Оскара" в мире фотожурналистики — премии World Press Photo. На конкурс было заявлено 74 470 фотографий 4315 фотографов из 130 стран. Главные визуальные истории года — в подборке Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
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валерий мельников, world press photo, фотография, фото, фото

Первые объятия и потерянный рай: победители World Press Photo

16:37 16.04.2021 (обновлено: 19:37 16.04.2021)
 
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Стали известны имена лауреатов "Оскара" в мире фотожурналистики — премии World Press Photo. На конкурс было заявлено 74 470 фотографий 4315 фотографов из 130 стран. Главные визуальные истории года — в подборке Ria.ru.
© Фото : Mads Nissen / 2021 World Press Photo

Фотографией года стал снимок датчанина Мадса Ниссена (Mads Nissen) "Первые объятия". Для 85-летней Розы, живущей в доме престарелых в Сан-Паулу, запечатленные в кадре объятия — первые за пять месяцев. Из-за пандемии коронавируса все социальные учреждения были закрыты, навещать родных было нельзя.

Первые объятия фотографа Mads Nissen, победившего в номинации Фото года в фотоконкурсе World Press Photo
1 из 15

Фотографией года стал снимок датчанина Мадса Ниссена (Mads Nissen) "Первые объятия". Для 85-летней Розы, живущей в доме престарелых в Сан-Паулу, запечатленные в кадре объятия — первые за пять месяцев. Из-за пандемии коронавируса все социальные учреждения были закрыты, навещать родных было нельзя.

© Фото : Mads Nissen / 2021 World Press Photo
© Фото : Valery Melnikov / 2021 World Press Photo

Лучшей серией в категории "Главные новости" эксперты назвали "Потерянный рай" специального фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова. Цикл снимков посвящен вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе в сентябре — ноябре 2020 года.

Потерянный рай фотографа Валерия Мельникова, занявшего первое место в категории Главные новости. Серии в фотоконкурсе World Press Photo
2 из 15

Лучшей серией в категории "Главные новости" эксперты назвали "Потерянный рай" специального фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова. Цикл снимков посвящен вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе в сентябре — ноябре 2020 года.

© Фото : Valery Melnikov / 2021 World Press Photo
© Фото : Pablo Tosco / 2021 World Press Photo

"Голод, еще одна рана войны". Кадр аргентинского фотографа Пабло Тоско (Pablo Tosco) победил в категории "Проблемы современности".

Yemen: Hunger, Another War Wound фотографа Pablo Tosco, занявшего первое место в категории Проблемы современности. Одиночное фото в фотоконкурсе World Press Photo
3 из 15

"Голод, еще одна рана войны". Кадр аргентинского фотографа Пабло Тоско (Pablo Tosco) победил в категории "Проблемы современности".

© Фото : Pablo Tosco / 2021 World Press Photo
© Фото : Ami Vitale / 2021 World Press Photo

"Спасение жирафов с затопляемого острова" принесло Ами Витале (Ami Vitale) из США победу в категории "Природа".

Rescue of Giraffes from Flooding Island фотографа Ami Vitale, занявшего первое место в категории Природа. Одиночные фото в фотоконкурсе World Press Photo
4 из 15

"Спасение жирафов с затопляемого острова" принесло Ами Витале (Ami Vitale) из США победу в категории "Природа".

© Фото : Ami Vitale / 2021 World Press Photo
© Фото : Alexey Vasilyev / 2021 World Press Photo

Первое место в категории "Проблемы современности" завоевал россиянин Алексей Васильев с фотоисторией "Сахавуд", посвященной Якутии.

Sakhawood фотографа Алексея Васильева, занявшего первое место в категории Проблемы современности. Серии в фотоконкурсе World Press Photo
5 из 15

Первое место в категории "Проблемы современности" завоевал россиянин Алексей Васильев с фотоисторией "Сахавуд", посвященной Якутии.

© Фото : Alexey Vasilyev / 2021 World Press Photo
© Фото : Lorenzo Tugnoli / 2021 World Press Photo

Первое место в категории "Срочные новости" досталось Лоренцо Тугноли (Lorenzo Tugnoli) за серию "Взрыв в порту Бейрута".

Port Explosion in Beirut фотографа Lorenzo Tugnoli, занявшего первое место в категории Срочные новости. Серии в фотоконкурсе World Press Photo
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Первое место в категории "Срочные новости" досталось Лоренцо Тугноли (Lorenzo Tugnoli) за серию "Взрыв в порту Бейрута".

© Фото : Lorenzo Tugnoli / 2021 World Press Photo
© Фото : Antonio Faccilongo / 2021 World Press Photo

Серия "Хабиби" Антонио Фачилонго (Antonio Faccilongo), посвященная женам и матерям палестинских заключенных, победила в категории "История года".

Хабиби фотографа Antonio Faccilongo, победившего в номинации История года в фотоконкурсе World Press Photo
7 из 15

Серия "Хабиби" Антонио Фачилонго (Antonio Faccilongo), посвященная женам и матерям палестинских заключенных, победила в категории "История года".

© Фото : Antonio Faccilongo / 2021 World Press Photo
© Фото : Chris Donovan / 2021 World Press Photo

"Те, кто останется, станут чемпионами". Серию Криса Донована (Chris Donovan) из Канады наградили первым местом в категории "Спорт".

Those Who Stay Will Be Champions фотографа Chris Donovan, занявшего первое место в категории Спорт. Серии в фотоконкурсе World Press Photo
8 из 15

"Те, кто останется, станут чемпионами". Серию Криса Донована (Chris Donovan) из Канады наградили первым местом в категории "Спорт".

© Фото : Chris Donovan / 2021 World Press Photo
© Фото : Evelyn Hockstein / 2021 World Press Photo

"Спор о Мемориале освобождения от рабства" принес Эвелин Хокштейн (Evelyn Hockstein) из США первое место в категории "Срочные новости".

Emancipation Memorial Debate фотографа Evelyn Hockstein, занявшего первое место в категории Срочные новости. Одиночные фото в фотоконкурсе World Press Photo
9 из 15

"Спор о Мемориале освобождения от рабства" принес Эвелин Хокштейн (Evelyn Hockstein) из США первое место в категории "Срочные новости".

© Фото : Evelyn Hockstein / 2021 World Press Photo
© Фото : Ralph Pace / 2021 World Press Photo

Первый приз в категории "Окружающая среда" получил американский фотограф Ральф Пейс (Ralph Pace), запечатлевший, как "Калифорнийский морской лев играет с маской".

Калифорнийский морской лев играет с маской фотографа Ralph Pace, занявшего первое место в категории Окружающая среда. Одиночное фото в фотоконкурсе World Press Photo
10 из 15

Первый приз в категории "Окружающая среда" получил американский фотограф Ральф Пейс (Ralph Pace), запечатлевший, как "Калифорнийский морской лев играет с маской".

© Фото : Ralph Pace / 2021 World Press Photo
© Фото : Oleg Ponomarev / 2021 World Press Photo

Награду за лучший портрет завоевал автор кадра "Переход: Игнат" Олег Пономарев из России.

The Transition: Ignat фотографа Олега Пономарева, занявшего первое место в категории Портреты. Одиночное фото в фотоконкурсе World Press Photo
11 из 15

Награду за лучший портрет завоевал автор кадра "Переход: Игнат" Олег Пономарев из России.

© Фото : Oleg Ponomarev / 2021 World Press Photo
© Фото : Lalo de Almeida / 2021 World Press Photo

Первое место в категории "Окружающая среда" получил Лало де Алмейда (Lalo de Almeida) из Бразилии за фотоисторию "Пантанал в огне".

Pantanal Ablaze фотографа Lalo de Almeida, занявшего первое место в категории Окружающая среда. Серии в фотоконкурсе World Press Photo
12 из 15

Первое место в категории "Окружающая среда" получил Лало де Алмейда (Lalo de Almeida) из Бразилии за фотоисторию "Пантанал в огне".

© Фото : Lalo de Almeida / 2021 World Press Photo
© Фото : Jasper Doest / 2021 World Press Photo

Первую премию в категории "Природа" жюри отдало Джасперу Десту (Jasper Doest) из Нидерландов за серию "Pandemic Pigeons — История любви".

Pandemic Pigeons—A Love Story фотографа Jasper Doest, занявшего первое место в категории Природа. Серии в фотоконкурсе World Press Photo
13 из 15

Первую премию в категории "Природа" жюри отдало Джасперу Десту (Jasper Doest) из Нидерландов за серию "Pandemic Pigeons — История любви".

© Фото : Jasper Doest / 2021 World Press Photo
© Фото : Gabriele Galimberti / 2021 World Press Photo

Победу в категории "Портреты" праздновал Габриэль Галимберти (Gabriele Galimberti) из Италии с "Американскими пушками".

The ‘Ameriguns’ фотографа Gabriele Galimberti, занявшего первое место в категории Портреты. Серии в фотоконкурсе World Press Photo
14 из 15

Победу в категории "Портреты" праздновал Габриэль Галимберти (Gabriele Galimberti) из Италии с "Американскими пушками".

© Фото : Gabriele Galimberti / 2021 World Press Photo
© Фото : Adam Prett / 2021 World Press Photo

Первый приз в категории "Спорт" увез в Австралию автор снимка "Боулдеринг на бревнах" Адам Претти (Adam Pretty).

Log Pile Bouldering фотографа Adam Prett, занявшего первое место в категории Спорт. Одиночные фото в фотоконкурсе World Press Photo
15 из 15

Первый приз в категории "Спорт" увез в Австралию автор снимка "Боулдеринг на бревнах" Адам Претти (Adam Pretty).

© Фото : Adam Prett / 2021 World Press Photo
 
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