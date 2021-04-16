Зеленский призвал Россию к содержательному разговору по Донбассу
14:16 16.04.2021 (обновлено: 14:35 16.04.2021)
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм"
КИЕВ, 16 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев всегда готов вернуться к содержательному дипломатическому разговору по Донбассу, призвал Москву к этому же.
"С начала моей работы в должности президента мы делали все, что возможно, для активизации переговоров и поиска мирного решения. Мы всегда готовы вернуться к содержательной дипломатической беседе, призываем Россию к этому же", - заявил Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica, текст которого в пятницу обнародовал офис украинского лидера.
Вчера, 13:16В Кремле оценили ситуацию в Донбассе
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.