https://ria.ru/20210416/donbass-1728581076.html

Зеленский призвал Россию к содержательному разговору по Донбассу

Зеленский призвал Россию к содержательному разговору по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев всегда готов вернуться к содержательному дипломатическому разговору по Донбассу, призвал Москву к этому... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T14:16

2021-04-16T14:16

2021-04-16T14:35

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в мире

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КИЕВ, 16 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев всегда готов вернуться к содержательному дипломатическому разговору по Донбассу, призвал Москву к этому же.Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210416/donbass-1728565913.html

https://ria.ru/20210416/kiev-1728558416.html

донецкая народная республика

донбасс

украина

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донецкая народная республика, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире