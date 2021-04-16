https://ria.ru/20210416/chinovnik-1728616871.html

В Пензе будут судить чиновника, продававшего места на закрытых кладбищах

В Пензе будут судить чиновника, продававшего места на закрытых кладбищах

Начальник отдела департамента ЖКХ Пензы предстанет перед судом по обвинению в получении серии взяток за разрешение хоронить на закрытых кладбищах близких... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T16:49

2021-04-16T16:49

2021-04-16T21:09

россия

пенза

происшествия

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САРАТОВ, 16 апр - РИА Новости. Начальник отдела департамента ЖКХ Пензы предстанет перед судом по обвинению в получении серии взяток за разрешение хоронить на закрытых кладбищах близких родственников ранее умерших, сообщила прокуратура региона.По версии следствия, начальник отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства Пензы регулярно получал взятки от 10 работников ритуальных агентств за принятие положительных решений о повторном захоронении на закрытых кладбищах города в могилы ранее умерших близких родственников без приложения необходимых документов.Фигурант дела обвиняется в совершении 10 эпизодов преступления по статье УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия". Ему грозит до восьми лет лишения свободы.Как уточнило областное управление СК РФ, обвиняемый уже уволен, в ходе следствия он признал вину.

https://ria.ru/20210331/krasnoyarsk-1603571424.html

россия

пенза

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пенза, происшествия