В Пензе будут судить чиновника, продававшего места на закрытых кладбищах
16:49 16.04.2021 (обновлено: 21:09 16.04.2021)
САРАТОВ, 16 апр - РИА Новости. Начальник отдела департамента ЖКХ Пензы предстанет перед судом по обвинению в получении серии взяток за разрешение хоронить на закрытых кладбищах близких родственников ранее умерших, сообщила прокуратура региона.
По версии следствия, начальник отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства Пензы регулярно получал взятки от 10 работников ритуальных агентств за принятие положительных решений о повторном захоронении на закрытых кладбищах города в могилы ранее умерших близких родственников без приложения необходимых документов.
"В настоящее время обвиняемый находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. После вручения ему обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Пензы", - говорится в сообщении.
Фигурант дела обвиняется в совершении 10 эпизодов преступления по статье УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия". Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Как уточнило областное управление СК РФ, обвиняемый уже уволен, в ходе следствия он признал вину.