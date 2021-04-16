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В Пензе будут судить чиновника, продававшего места на закрытых кладбищах
В Пензе будут судить чиновника, продававшего места на закрытых кладбищах
Начальник отдела департамента ЖКХ Пензы предстанет перед судом по обвинению в получении серии взяток за разрешение хоронить на закрытых кладбищах близких... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T16:49
2021-04-16T21:09
россия
пенза
происшествия
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САРАТОВ, 16 апр - РИА Новости. Начальник отдела департамента ЖКХ Пензы предстанет перед судом по обвинению в получении серии взяток за разрешение хоронить на закрытых кладбищах близких родственников ранее умерших, сообщила прокуратура региона.По версии следствия, начальник отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства Пензы регулярно получал взятки от 10 работников ритуальных агентств за принятие положительных решений о повторном захоронении на закрытых кладбищах города в могилы ранее умерших близких родственников без приложения необходимых документов.Фигурант дела обвиняется в совершении 10 эпизодов преступления по статье УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия". Ему грозит до восьми лет лишения свободы.Как уточнило областное управление СК РФ, обвиняемый уже уволен, в ходе следствия он признал вину.
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россия, пенза, происшествия

В Пензе будут судить чиновника, продававшего места на закрытых кладбищах

16:49 16.04.2021 (обновлено: 21:09 16.04.2021)
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости
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САРАТОВ, 16 апр - РИА Новости. Начальник отдела департамента ЖКХ Пензы предстанет перед судом по обвинению в получении серии взяток за разрешение хоронить на закрытых кладбищах близких родственников ранее умерших, сообщила прокуратура региона.
По версии следствия, начальник отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства Пензы регулярно получал взятки от 10 работников ритуальных агентств за принятие положительных решений о повторном захоронении на закрытых кладбищах города в могилы ранее умерших близких родственников без приложения необходимых документов.

"В настоящее время обвиняемый находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. После вручения ему обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Пензы", - говорится в сообщении.

Фигурант дела обвиняется в совершении 10 эпизодов преступления по статье УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия". Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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