https://ria.ru/20210416/avariya-1728584945.html

На Урале один человек погиб в массовом ДТП с участием четырех грузовиков

На Урале один человек погиб в массовом ДТП с участием четырех грузовиков

Четыре человека пострадали, ещё один погиб в массовом ДТП в Свердловской области с участием четырёх грузовиков и легковушки, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T14:29

2021-04-16T14:29

2021-04-16T14:52

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Четыре человека пострадали, ещё один погиб в массовом ДТП в Свердловской области с участием четырёх грузовиков и легковушки, сообщает региональная прокуратура.По данным ведомства, ДТП произошло около 9.30 мск на трассе Екатеринбург-Тюмень в Талицком районе.Предварительно установлено, что водитель большегруза не соблюдал дистанцию движения и скоростной режим и столкнулся с автомобилями, для которых горел красный свет в период реверсивного движения.Прокуратура поставила на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП.

https://ria.ru/20210415/dtp-1728471191.html

свердловская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, происшествия