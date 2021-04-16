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На Урале один человек погиб в массовом ДТП с участием четырех грузовиков
На Урале один человек погиб в массовом ДТП с участием четырех грузовиков
Четыре человека пострадали, ещё один погиб в массовом ДТП в Свердловской области с участием четырёх грузовиков и легковушки, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:29
2021-04-16T14:29
2021-04-16T14:52
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Четыре человека пострадали, ещё один погиб в массовом ДТП в Свердловской области с участием четырёх грузовиков и легковушки, сообщает региональная прокуратура.По данным ведомства, ДТП произошло около 9.30 мск на трассе Екатеринбург-Тюмень в Талицком районе.Предварительно установлено, что водитель большегруза не соблюдал дистанцию движения и скоростной режим и столкнулся с автомобилями, для которых горел красный свет в период реверсивного движения.Прокуратура поставила на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП.
https://ria.ru/20210415/dtp-1728471191.html
свердловская область
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свердловская область, происшествия