МИД прокомментировал планы Японии сбрасывать радиоактивную воду в океан
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Япония позволит провести радиационный мониторинг в местах, где будет осуществляться сброс воды с АЭС "Фукусима-1", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы ожидаем более детальных разъяснений по всем аспектам, которые связаны с планируемым сбросом радиоактивной воды в океан. Мы исходим из того, что в случае необходимости Япония позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где будет осуществляться подобный сброс", - сказала Захарова на брифинге.
Посольство Российской Федерации ожидает от японской стороны инициативы для проведения консультаций относительно планов сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в море, сообщили ранее РИА Новости в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что правительство Японии приняло решение начать с 2023 года сброс скопившейся на АЭС "Фукусима-1" воды, прошедшей очистку от основных радионуклидов, за исключением трития. МИД России выразил озабоченность в связи с таким решением, а также тем, что с японской стороны не было проведено предварительных консультаций с соседними странами.
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