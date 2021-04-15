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МИД прокомментировал планы Японии сбрасывать радиоактивную воду в океан
МИД прокомментировал планы Японии сбрасывать радиоактивную воду в океан
Москва рассчитывает, что Япония позволит провести радиационный мониторинг в местах, где будет осуществляться сброс воды с АЭС "Фукусима-1", заявила официальный... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:19
2021-04-15T17:19
россия
мария захарова
фукусима-1
япония
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Япония позволит провести радиационный мониторинг в местах, где будет осуществляться сброс воды с АЭС "Фукусима-1", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Посольство Российской Федерации ожидает от японской стороны инициативы для проведения консультаций относительно планов сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в море, сообщили ранее РИА Новости в дипмиссии.Ранее сообщалось, что правительство Японии приняло решение начать с 2023 года сброс скопившейся на АЭС "Фукусима-1" воды, прошедшей очистку от основных радионуклидов, за исключением трития. МИД России выразил озабоченность в связи с таким решением, а также тем, что с японской стороны не было проведено предварительных консультаций с соседними странами.
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россия, мария захарова, фукусима-1, япония, в мире

МИД прокомментировал планы Японии сбрасывать радиоактивную воду в океан

17:19 15.04.2021
 
© REUTERS / KYODOВид с воздуха на резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, Япония
Вид с воздуха на резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, Япония - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© REUTERS / KYODO
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Япония позволит провести радиационный мониторинг в местах, где будет осуществляться сброс воды с АЭС "Фукусима-1", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы ожидаем более детальных разъяснений по всем аспектам, которые связаны с планируемым сбросом радиоактивной воды в океан. Мы исходим из того, что в случае необходимости Япония позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где будет осуществляться подобный сброс", - сказала Захарова на брифинге.

Посольство Российской Федерации ожидает от японской стороны инициативы для проведения консультаций относительно планов сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в море, сообщили ранее РИА Новости в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что правительство Японии приняло решение начать с 2023 года сброс скопившейся на АЭС "Фукусима-1" воды, прошедшей очистку от основных радионуклидов, за исключением трития. МИД России выразил озабоченность в связи с таким решением, а также тем, что с японской стороны не было проведено предварительных консультаций с соседними странами.
Протест против сброса воды с АЭС Фукусима-1 в океан в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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РоссияМария ЗахароваФукусима-1ЯпонияВ мире
 
 
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