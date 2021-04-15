https://ria.ru/20210415/yaponiya-1728448910.html

МИД прокомментировал планы Японии сбрасывать радиоактивную воду в океан

МИД прокомментировал планы Японии сбрасывать радиоактивную воду в океан

Москва рассчитывает, что Япония позволит провести радиационный мониторинг в местах, где будет осуществляться сброс воды с АЭС "Фукусима-1", заявила официальный... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T17:19

2021-04-15T17:19

2021-04-15T17:19

россия

мария захарова

фукусима-1

япония

в мире

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Япония позволит провести радиационный мониторинг в местах, где будет осуществляться сброс воды с АЭС "Фукусима-1", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Посольство Российской Федерации ожидает от японской стороны инициативы для проведения консультаций относительно планов сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в море, сообщили ранее РИА Новости в дипмиссии.Ранее сообщалось, что правительство Японии приняло решение начать с 2023 года сброс скопившейся на АЭС "Фукусима-1" воды, прошедшей очистку от основных радионуклидов, за исключением трития. МИД России выразил озабоченность в связи с таким решением, а также тем, что с японской стороны не было проведено предварительных консультаций с соседними странами.

https://ria.ru/20210414/radiatsiya-1728088305.html

россия

япония

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россия, мария захарова, фукусима-1, япония, в мире