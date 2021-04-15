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В России хотят ужесточить наказание за повторное пьяное вождение
В России хотят ужесточить наказание за повторное пьяное вождение
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об увеличении максимального срока лишения свободы за систематическое вождение в состоянии алкогольного... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T11:12
2021-04-15T12:34
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об увеличении максимального срока лишения свободы за систематическое вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "Парламентская газета".Так, срок лишения свободы за вождение в нетрезвом виде могут увеличить с двух до трех лет, а штраф предлагается поднять до 300-500 тысяч рублей против нынешних 200-300 тысяч.Планируется также увеличить срок выплаты штрафов в размере заработной платы — сейчас это от года до двух лет, а законопроект устанавливает период от двух до трех лет.Помимо этого, основные виды наказаний хотят дополнить исправительными работами на срок до двух лет и ограничением свободы — до трех лет.Еще одно изменение касается срока дополнительного наказания в виде лишения права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью — его предполагается увеличить до шести лет вместо нынешних трех. Как отмечают авторы документа в пояснительной записке, сейчас наблюдается устойчивая тенденция роста подобных преступлений, что говорит о неэффективности действующих видов наказаний.
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россия, госдума рф, общество

В России хотят ужесточить наказание за повторное пьяное вождение

11:12 15.04.2021 (обновлено: 12:34 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкза рулем
за рулем - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об увеличении максимального срока лишения свободы за систематическое вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "Парламентская газета".
Так, срок лишения свободы за вождение в нетрезвом виде могут увеличить с двух до трех лет, а штраф предлагается поднять до 300-500 тысяч рублей против нынешних 200-300 тысяч.
Планируется также увеличить срок выплаты штрафов в размере заработной платы — сейчас это от года до двух лет, а законопроект устанавливает период от двух до трех лет.
Помимо этого, основные виды наказаний хотят дополнить исправительными работами на срок до двух лет и ограничением свободы — до трех лет.
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Еще одно изменение касается срока дополнительного наказания в виде лишения права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью — его предполагается увеличить до шести лет вместо нынешних трех.
Как отмечают авторы документа в пояснительной записке, сейчас наблюдается устойчивая тенденция роста подобных преступлений, что говорит о неэффективности действующих видов наказаний.
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