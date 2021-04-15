https://ria.ru/20210415/vozhdenie-1728363251.html

В России хотят ужесточить наказание за повторное пьяное вождение

В России хотят ужесточить наказание за повторное пьяное вождение

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об увеличении максимального срока лишения свободы за систематическое вождение в состоянии алкогольного... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T11:12

2021-04-15T11:12

2021-04-15T12:34

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об увеличении максимального срока лишения свободы за систематическое вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "Парламентская газета".Так, срок лишения свободы за вождение в нетрезвом виде могут увеличить с двух до трех лет, а штраф предлагается поднять до 300-500 тысяч рублей против нынешних 200-300 тысяч.Планируется также увеличить срок выплаты штрафов в размере заработной платы — сейчас это от года до двух лет, а законопроект устанавливает период от двух до трех лет.Помимо этого, основные виды наказаний хотят дополнить исправительными работами на срок до двух лет и ограничением свободы — до трех лет.Еще одно изменение касается срока дополнительного наказания в виде лишения права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью — его предполагается увеличить до шести лет вместо нынешних трех. Как отмечают авторы документа в пояснительной записке, сейчас наблюдается устойчивая тенденция роста подобных преступлений, что говорит о неэффективности действующих видов наказаний.

https://ria.ru/20210316/podsnezhniki-1601389666.html

https://ria.ru/20201123/prava-1585953951.html

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россия, госдума рф, общество