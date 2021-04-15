Глава МИД Украины попросил НАТО и ЕС поддержать Киев конкретным действием
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 15 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обратился к коллегам из Эстонии, Латвии и Литвы с просьбой озвучивать в ЕС и НАТО необходимость практической поддержки Киева.
"У меня нет сомнений, что Эстония, Латвия и Литва всегда готовы не только словом, но и конкретным действием поддержать Украину. Но я также обратился к коллегам с просьбой, чтобы они как члены ЕС и НАТО говорили с другими членами этих организаций о необходимости практической поддержки Украины", - заявил Кулеба в четверг в ходе совместной пресс-конференции с главами МИД этих стран.
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Вместе с тем Кулеба сказал, что главы МИД балтийских стран также осуждают эскалацию ситуации в Донбассе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутриукраинские проблемы, для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является "глубоко неприемлемой перспективой".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.