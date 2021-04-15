https://ria.ru/20210415/ubiystvo-1728409647.html

Соучастника жестокого убийства в мордовском вузе задержали спустя 25 лет

Соучастника жестокого убийства в мордовском вузе задержали спустя 25 лет

Мужчину, обвиняемого в соучастии в убийстве преподавателя Мордовского университета на глазах у студентов в 1995 году, задержали спустя 25 лет, сообщает... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:35

2021-04-15T14:35

2021-04-15T14:35

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

мордовский государственный университет

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Мужчину, обвиняемого в соучастии в убийстве преподавателя Мордовского университета на глазах у студентов в 1995 году, задержали спустя 25 лет, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии.По данным следствия, днем 27 октября 1995 года в аудитории Мордовского госуниверситета имени Огарева был убит преподаватель вуза Олег Еникеев – его расстреляли из автоматов и пистолета. Находившиеся в это время в аудитории студенты укрылись под партами. Впоследствии оружие обнаружили и изъяли в гаражном массиве недалеко от университета. Было возбуждено уголовное дело по статье 102 УК РСФСР (Убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей, по предварительному сговору группой лиц).В рамках расследования установлено, что преступление было совершено по указанию лидеров ОПГ "Юго-Запад", считавших Еникеева лидером организованной группы "Еникеевские". Приговором суда в 2014 году Виктор Грушев, Михаил Аникин и Равиль Хайров были признаны виновными в убийстве Еникеева и приговорены к длительным срокам лишения свободы.Уголовное дело в отношении их соучастника, по версии следствия, производившего контрольные выстрелы (не менее трех) из пистолета ТТ, было выделено в отдельное производство. Мужчина был объявлен в розыск, и в отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Работа по его розыску не прекращалась."Мужчина был задержан сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Мордовии совместно с коллегами из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии СОБР управления Росгвардии в Ленинградской области в деревне Старая Всеволожского района, где жил по поддельным документам. Задержанный доставлен в Мордовию, в ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20210218/sud-1597943232.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), мордовский государственный университет, происшествия