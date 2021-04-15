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МИД КНР: Китай планирует наращивать сотрудничество в космосе с Россией
МИД КНР: Китай планирует наращивать сотрудничество в космосе с Россией
Китайские власти планируют наращивать сотрудничество с Россией по реализации совместных проектов в области космонавтики, сообщил официальный представитель МИД... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T11:29
2021-04-15T11:29
2021-04-15T11:29
россия-китай: главное
чжао лицзянь
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МОСКВА, 15 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские власти планируют наращивать сотрудничество с Россией по реализации совместных проектов в области космонавтики, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Китай в 2021 году продолжит продвигать сотрудничество с Россией в области космонавтики по широкому перечню направлений. Мы также стремимся объединить усилия со всеми заинтересованными сторонами для поддержания мира и безопасности в космическом пространстве", - сказал он на брифинге.Дипломат отметил, что сотрудничеству РФ и КНР в области космонавтики уже более полувека - это образец "международного взаимодействия в данной сфере. Он подчеркнул, что проблема безопасности космического пространства - это вызов для всего человечества.Чжао Лицзянь рассказал, что Пекин против милитаризации космоса. В сотрудничестве с РФ будет проходить продвижение переговоров, нацеленных на обеспечение контроля над вооружениями в космосе "путем установления соответствующих правовых норм".Ранее стало известно, что Россия и КНР в марте подписали меморандум о сотрудничестве по лунной станции. Также Роскосмос и CNSA подписали программу сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы, в которую входит изучение Луны и дальнего космоса.
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чжао лицзянь, россия, китай
МОСКВА, 15 апр - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Китайские власти планируют наращивать сотрудничество с Россией по реализации совместных проектов в области космонавтики, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
.
"Китай в 2021 году продолжит продвигать сотрудничество с Россией в области космонавтики по широкому перечню направлений. Мы также стремимся объединить усилия со всеми заинтересованными сторонами для поддержания мира и безопасности в космическом пространстве", - сказал он на брифинге.
Дипломат отметил, что сотрудничеству РФ и КНР в области космонавтики уже более полувека - это образец "международного взаимодействия в данной сфере. Он подчеркнул, что проблема безопасности космического пространства - это вызов для всего человечества.
Чжао Лицзянь рассказал, что Пекин против милитаризации космоса. В сотрудничестве с РФ будет проходить продвижение переговоров, нацеленных на обеспечение контроля над вооружениями в космосе "путем установления соответствующих правовых норм".
Ранее стало известно, что Россия и КНР в марте подписали меморандум о сотрудничестве по лунной станции. Также Роскосмос и CNSA подписали программу сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы, в которую входит изучение Луны и дальнего космоса.