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Санкции США демонстрируют слабость их авторов, заявила Поклонская
Санкции США демонстрируют слабость их авторов, заявила Поклонская
Новые антироссийские санкции наглядно демонстрируют слабость их авторов и негативно сказываются на всем, от них никто не выигрывает, считает зампред думского... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:59
2021-04-15T17:59
россия
наталья поклонская
сша
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Новые антироссийские санкции наглядно демонстрируют слабость их авторов и негативно сказываются на всем, от них никто не выигрывает, считает зампред думского комитета по международным делам Наталья Поклонская.США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве."Антироссийские санкции наглядно демонстрируют слабость их авторов", - сказал Поклонская РИА Новости.По мнению депутата, у США нет "способности и мудрости найти цивилизованным путем решение проблем и страхов" перед Россией."Одно желание - ослабить Россию. Эти санкции негативно сказываются на всем, и никто не выигрывает", - отметила она.Поклонская также выразила надежду, что, когда все санкции исчезнут, "люди всех стран только вздохнут полной грудью".
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россия, наталья поклонская, сша, в мире

Санкции США демонстрируют слабость их авторов, заявила Поклонская

17:59 15.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Новые антироссийские санкции наглядно демонстрируют слабость их авторов и негативно сказываются на всем, от них никто не выигрывает, считает зампред думского комитета по международным делам Наталья Поклонская.
США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.
"Антироссийские санкции наглядно демонстрируют слабость их авторов", - сказал Поклонская РИА Новости.
По мнению депутата, у США нет "способности и мудрости найти цивилизованным путем решение проблем и страхов" перед Россией.
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"Одно желание - ослабить Россию. Эти санкции негативно сказываются на всем, и никто не выигрывает", - отметила она.
Поклонская также выразила надежду, что, когда все санкции исчезнут, "люди всех стран только вздохнут полной грудью".
 
РоссияНаталья ПоклонскаяСШАВ мире
 
 
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