Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/pravitelstvo-1728406890.html
Путин рассказал о принципе работы правительства
Путин рассказал о принципе работы правительства
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российское правительство в своей работе придерживается принципа "вокруг человека", и выразил надежду на то, что так... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:22
2021-04-15T14:34
россия
политика
правительство рф
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728256925_0:11:3169:1794_1920x0_80_0_0_131870076c08b5979fa7dea689820ea4.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российское правительство в своей работе придерживается принципа "вокруг человека", и выразил надежду на то, что так будет и дальше."И сейчас в деятельности правительства всегда вы придерживаетесь, уважаемые коллеги, ключевого принципа - строить всю работу вокруг человека. Уверен, что он, этот принцип, будет использован и в будущем... Вы поставите под контроль и реализацию национальной социальной инициативы", - сказал глава государства на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив.
https://ria.ru/20210115/pravitelstvo-1593238394.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728256925_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e830b6580870a5e6d2ecf28adf9440bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, политика, правительство рф, владимир путин

Путин рассказал о принципе работы правительства

14:22 15.04.2021 (обновлено: 14:34 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российское правительство в своей работе придерживается принципа "вокруг человека", и выразил надежду на то, что так будет и дальше.
"И сейчас в деятельности правительства всегда вы придерживаетесь, уважаемые коллеги, ключевого принципа - строить всю работу вокруг человека. Уверен, что он, этот принцип, будет использован и в будущем... Вы поставите под контроль и реализацию национальной социальной инициативы", - сказал глава государства на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив.
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Общероссийском гражданском форуме - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 17:28
Кудрин оценил работу правительства по борьбе с кризисом
 
РоссияПолитикаПравительство РФВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния