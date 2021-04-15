https://ria.ru/20210415/pravitelstvo-1728406890.html
Путин рассказал о принципе работы правительства
Путин рассказал о принципе работы правительства
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российское правительство в своей работе придерживается принципа "вокруг человека", и выразил надежду на то, что так... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:22
2021-04-15T14:22
2021-04-15T14:34
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политика
правительство рф
владимир путин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российское правительство в своей работе придерживается принципа "вокруг человека", и выразил надежду на то, что так будет и дальше."И сейчас в деятельности правительства всегда вы придерживаетесь, уважаемые коллеги, ключевого принципа - строить всю работу вокруг человека. Уверен, что он, этот принцип, будет использован и в будущем... Вы поставите под контроль и реализацию национальной социальной инициативы", - сказал глава государства на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив.
https://ria.ru/20210115/pravitelstvo-1593238394.html
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