https://ria.ru/20210415/pozhar-1728364298.html

На "Невской мануфактуре" ликвидировали очаги возгорания

На "Невской мануфактуре" ликвидировали очаги возгорания

Все очаги возгораний на месте завалов после крупного пожара в здании "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге ликвидированы, продолжается проливка сгоревших... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T11:16

2021-04-15T11:16

2021-04-15T11:16

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Все очаги возгораний на месте завалов после крупного пожара в здании "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге ликвидированы, продолжается проливка сгоревших конструкций, рассказал РИА Новости в четверг представитель экстренных служб.Пожар начался в понедельник, и борьба с ним продолжается до сих пор. Изначально огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки – возгорание распространилось на площади 10 тысяч "квадратов", рухнула кровля и внутренние перегородки. Затем основной пожар удалось потушить, но локальные очаги продолжали тлеть.При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали, возбуждено уголовное дело. Как объясняли опрошенные РИА Новости эксперты, "Невская мануфактура" вспыхнула как спичка из-за грубейших нарушений правил пожарной безопасности, а тушение растянулось на столько дней из-за специфики здания – горели рулоны ткани, справиться с таким в одночасье сложно.

https://ria.ru/20210414/pozhar-1728324565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия