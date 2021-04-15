https://ria.ru/20210415/potok-1728378242.html

В ФРГ оценили сообщения о спецпосланнике США по "Северному потоку — 2"

В ФРГ оценили сообщения о спецпосланнике США по "Северному потоку — 2"

Восточный комитет немецкой экономики, объединяющий бизнес, работающий со странами Восточной Европы и Россией, приветствовал намерение администрации Джо Байдена... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T12:20

2021-04-15T12:20

2021-04-15T12:20

россия

allseas

северный поток — 2

джо байден

сша

украина

в мире

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БЕРЛИН, 15 апр - РИА Новости. Восточный комитет немецкой экономики, объединяющий бизнес, работающий со странами Восточной Европы и Россией, приветствовал намерение администрации Джо Байдена назначить спецпредставителя по "Северному потоку 2", выразив надежду на то, что это позволит урегулировать разногласия между ЕС и США по трубопроводу."Мы приветствуем возможное назначение специального уполномоченного США по "Северному потоку 2" администрацией Байдена. Законы США по санкциям против "Северного потока 2" четко прописывают необходимость консультаций с европейскими союзниками перед введением санкционных мер. Мы как немецкий бизнес очень заинтересованы в открытом обмене мнениями с американскими партнерами и надеемся прояснить имеющееся недопонимание и найти общие решения. Как только будет определен кандидат (на должность), мы как Восточный комитет готовы организовать соответствующие консультационные встречи", - заявил председатель комитета Оливер Гермес, слова которого приводит его пресс-служба.Он отметил, что, по его мнению, в американских дебатах курсирует неверное представление о трубопроводе. По его словам, в Европе имеется более 30 терминалов по приему сжиженного газа, а потому "Северный поток 2" не создает большой зависимости от России, а наоборот, обеспечивает стабильные цены на европейском газовом рынке. Также "Северный поток 2" не несет угрозы газоснабжению Украины и Польши, поскольку они потребляют газ из других источников, продолжил он. При этом он допустил, что эти страны могут потерять доходы от транзита российского газа, но такой же риск представляют и другие газовые проекты в Европе, направленные на диверсификацию поставок.Украина же, считает Гермес, может воспользоваться своими "огромными пространствами", чтобы с поддержкой Германии развивать водородную энергетику и экспортировать этот вид топлива в Европу.Гермес подчеркнул, что "Северный поток 2" реализуется в соответствии с законами ЕС, а "любое вмешательство извне в форме экстерриториальных санкций подрывает суверенитет Германии и ЕС, а также нарушает международное право". "В двусторонних вопросах должен обсуждаться тот факт, что США продолжают реализовывать энергетические проекты с Россией, в том числе импортирует рекордные объемы нефти, в то же время угрожая санкциями европейскому энергетическому проекту с Россией", - добавил Гермес."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210414/potok-1728230567.html

https://ria.ru/20210413/potok-1728039118.html

россия

сша

украина

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россия, allseas, северный поток — 2, джо байден, сша, украина, в мире