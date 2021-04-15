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В ФРГ оценили сообщения о спецпосланнике США по "Северному потоку — 2"
В ФРГ оценили сообщения о спецпосланнике США по "Северному потоку — 2"
Восточный комитет немецкой экономики, объединяющий бизнес, работающий со странами Восточной Европы и Россией, приветствовал намерение администрации Джо Байдена... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:20
2021-04-15T12:20
россия
allseas
северный поток — 2
джо байден
сша
украина
в мире
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БЕРЛИН, 15 апр - РИА Новости. Восточный комитет немецкой экономики, объединяющий бизнес, работающий со странами Восточной Европы и Россией, приветствовал намерение администрации Джо Байдена назначить спецпредставителя по "Северному потоку 2", выразив надежду на то, что это позволит урегулировать разногласия между ЕС и США по трубопроводу."Мы приветствуем возможное назначение специального уполномоченного США по "Северному потоку 2" администрацией Байдена. Законы США по санкциям против "Северного потока 2" четко прописывают необходимость консультаций с европейскими союзниками перед введением санкционных мер. Мы как немецкий бизнес очень заинтересованы в открытом обмене мнениями с американскими партнерами и надеемся прояснить имеющееся недопонимание и найти общие решения. Как только будет определен кандидат (на должность), мы как Восточный комитет готовы организовать соответствующие консультационные встречи", - заявил председатель комитета Оливер Гермес, слова которого приводит его пресс-служба.Он отметил, что, по его мнению, в американских дебатах курсирует неверное представление о трубопроводе. По его словам, в Европе имеется более 30 терминалов по приему сжиженного газа, а потому "Северный поток 2" не создает большой зависимости от России, а наоборот, обеспечивает стабильные цены на европейском газовом рынке. Также "Северный поток 2" не несет угрозы газоснабжению Украины и Польши, поскольку они потребляют газ из других источников, продолжил он. При этом он допустил, что эти страны могут потерять доходы от транзита российского газа, но такой же риск представляют и другие газовые проекты в Европе, направленные на диверсификацию поставок.Украина же, считает Гермес, может воспользоваться своими "огромными пространствами", чтобы с поддержкой Германии развивать водородную энергетику и экспортировать этот вид топлива в Европу.Гермес подчеркнул, что "Северный поток 2" реализуется в соответствии с законами ЕС, а "любое вмешательство извне в форме экстерриториальных санкций подрывает суверенитет Германии и ЕС, а также нарушает международное право". "В двусторонних вопросах должен обсуждаться тот факт, что США продолжают реализовывать энергетические проекты с Россией, в том числе импортирует рекордные объемы нефти, в то же время угрожая санкциями европейскому энергетическому проекту с Россией", - добавил Гермес."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210414/potok-1728230567.html
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россия, allseas, северный поток — 2, джо байден, сша, украина, в мире

В ФРГ оценили сообщения о спецпосланнике США по "Северному потоку — 2"

12:20 15.04.2021
 
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2"
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
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БЕРЛИН, 15 апр - РИА Новости. Восточный комитет немецкой экономики, объединяющий бизнес, работающий со странами Восточной Европы и Россией, приветствовал намерение администрации Джо Байдена назначить спецпредставителя по "Северному потоку 2", выразив надежду на то, что это позволит урегулировать разногласия между ЕС и США по трубопроводу.
"Мы приветствуем возможное назначение специального уполномоченного США по "Северному потоку 2" администрацией Байдена. Законы США по санкциям против "Северного потока 2" четко прописывают необходимость консультаций с европейскими союзниками перед введением санкционных мер. Мы как немецкий бизнес очень заинтересованы в открытом обмене мнениями с американскими партнерами и надеемся прояснить имеющееся недопонимание и найти общие решения. Как только будет определен кандидат (на должность), мы как Восточный комитет готовы организовать соответствующие консультационные встречи", - заявил председатель комитета Оливер Гермес, слова которого приводит его пресс-служба.
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Он отметил, что, по его мнению, в американских дебатах курсирует неверное представление о трубопроводе. По его словам, в Европе имеется более 30 терминалов по приему сжиженного газа, а потому "Северный поток 2" не создает большой зависимости от России, а наоборот, обеспечивает стабильные цены на европейском газовом рынке. Также "Северный поток 2" не несет угрозы газоснабжению Украины и Польши, поскольку они потребляют газ из других источников, продолжил он. При этом он допустил, что эти страны могут потерять доходы от транзита российского газа, но такой же риск представляют и другие газовые проекты в Европе, направленные на диверсификацию поставок.
Украина же, считает Гермес, может воспользоваться своими "огромными пространствами", чтобы с поддержкой Германии развивать водородную энергетику и экспортировать этот вид топлива в Европу.
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Гермес подчеркнул, что "Северный поток 2" реализуется в соответствии с законами ЕС, а "любое вмешательство извне в форме экстерриториальных санкций подрывает суверенитет Германии и ЕС, а также нарушает международное право". "В двусторонних вопросах должен обсуждаться тот факт, что США продолжают реализовывать энергетические проекты с Россией, в том числе импортирует рекордные объемы нефти, в то же время угрожая санкциями европейскому энергетическому проекту с Россией", - добавил Гермес.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
 
РоссияAllseasСеверный поток — 2Джо БайденСШАУкраинаВ мире
 
 
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