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Москалькова рассказала об ожиданиях от послания Путина
Москалькова рассказала об ожиданиях от послания Путина
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что ожидает услышать в послании президента России Владимира Путина Федеральному... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T08:29
2021-04-15T08:29
2021-04-15T08:29
россия
татьяна москалькова
владимир путин
политика
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что ожидает услышать в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию стратегический план по развитию государства на ближайший год.Ранее в Кремле сообщили, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. В правительстве, в свою очередь, заявили, что обратятся к парламенту с просьбой перенести отчет в Государственной думе на более поздний срок из-за совпадения дат.Она подчеркнула, что на сегодняшний день один из главных запросов общества – ориентир на достижение справедливости."Ожидаю ответы на эти вопросы", - заключила омбудсмен.
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россия, татьяна москалькова, владимир путин, политика
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
рассказала, что ожидает услышать в послании президента России Владимира Путина
Федеральному собранию стратегический план по развитию государства на ближайший год.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. В правительстве, в свою очередь, заявили, что обратятся к парламенту с просьбой перенести отчет в Государственной думе на более поздний срок из-за совпадения дат.
"Любое послание президента не зависимо от того, звучат там слова права человека или нет, посвящено правам человека. Все, что связано с экономикой, долголетием, демографией – это все права человека. Поэтому, конечно, я ожидаю, как будет представлена стратегия развития на ближайший год - за укрепление социальных гарантий, гарантий в правоохранительной сфере, где у меня больше всего обращений от людей, именно по уголовно-процессуальной тематике", - сказала Москалькова журналистам.
Она подчеркнула, что на сегодняшний день один из главных запросов общества – ориентир на достижение справедливости.
"Ожидаю ответы на эти вопросы", - заключила омбудсмен.