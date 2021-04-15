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Москалькова рассказала об ожиданиях от послания Путина

Москалькова рассказала об ожиданиях от послания Путина

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что ожидает услышать в послании президента России Владимира Путина Федеральному... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T08:29

2021-04-15T08:29

2021-04-15T08:29

россия

татьяна москалькова

владимир путин

политика

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что ожидает услышать в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию стратегический план по развитию государства на ближайший год.Ранее в Кремле сообщили, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. В правительстве, в свою очередь, заявили, что обратятся к парламенту с просьбой перенести отчет в Государственной думе на более поздний срок из-за совпадения дат.Она подчеркнула, что на сегодняшний день один из главных запросов общества – ориентир на достижение справедливости."Ожидаю ответы на эти вопросы", - заключила омбудсмен.

https://ria.ru/20210414/manezh-1728259367.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна москалькова, владимир путин, политика