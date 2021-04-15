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Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь вечером ожидают москвичей в четверг, температура воздуха в столице поднимется до плюс 22 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T07:53
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россия
погода
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь вечером ожидают москвичей в четверг, температура воздуха в столице поднимется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Он добавил, что ветер будет северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.
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россия, погода, евгений тишковец, москва, общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

07:53 15.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМолодые люди с ребёнком во время прогулки на улице Никольская в Москве
Молодые люди с ребёнком во время прогулки на улице Никольская в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь вечером ожидают москвичей в четверг, температура воздуха в столице поднимется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
"Сегодня небо будет хмуриться, будет облачно с прояснениями, вечером местами возможен небольшой дождь, но он будет вообще ни о чем, никакой погоды ее сделает. Днем в столице плюс 20-22 градуса, в Подмосковье - плюс 18-23. То есть июньские показатели климата ", - сказал синоптик.
Он добавил, что ветер будет северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.
Ветви деревьев в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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РоссияПогодаЕвгений ТишковецМоскваОбщество
 
 
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