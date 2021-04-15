https://ria.ru/20210415/pogoda-1728340438.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь вечером ожидают москвичей в четверг, температура воздуха в столице поднимется до плюс 22 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T07:53

2021-04-15T07:53

2021-04-15T07:53

россия

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь вечером ожидают москвичей в четверг, температура воздуха в столице поднимется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Он добавил, что ветер будет северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.

https://ria.ru/20210415/pogoda-1728331916.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, евгений тишковец, москва, общество