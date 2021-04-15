https://ria.ru/20210415/pogoda-1728340438.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь вечером ожидают москвичей в четверг, температура воздуха в столице поднимется до плюс 22 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T07:53
2021-04-15T07:53
2021-04-15T07:53
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погода
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь вечером ожидают москвичей в четверг, температура воздуха в столице поднимется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Он добавил, что ветер будет северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.
https://ria.ru/20210415/pogoda-1728331916.html
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