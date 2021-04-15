https://ria.ru/20210415/pevtsov-1728374903.html
Дмитрий Певцов предложил вернуть пятилетки в экономику
Дмитрий Певцов предложил вернуть пятилетки в экономику
Народный артист России Дмитрий Певцов в своем Instagram опубликовал пост, в котором предложил вернуть пятилетки, чтобы дать людям уверенность в своем будущем. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:16
2021-04-15T12:16
2021-04-15T12:16
культура
россия
ссср
дмитрий певцов
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Народный артист России Дмитрий Певцов в своем Instagram опубликовал пост, в котором предложил вернуть пятилетки, чтобы дать людям уверенность в своем будущем.После распада СССР, как он напомнил, людей убедили, что рынок — это хорошо, он сам себя регулирует.По его словам, граждане не понимают, что их ждет в будущем."Плывем без руля и ветрил. Шаг вперед, два шага назад. Надо вспомнить о хорошем опыте советских лет и применить его в современных условиях, облегчив жизнь людей", — пояснил Певцов.
https://ria.ru/20201214/baskov-1589047144.html
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