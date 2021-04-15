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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Дмитрий Певцов предложил вернуть пятилетки в экономику
Дмитрий Певцов предложил вернуть пятилетки в экономику
Народный артист России Дмитрий Певцов в своем Instagram опубликовал пост, в котором предложил вернуть пятилетки, чтобы дать людям уверенность в своем будущем. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:16
2021-04-15T12:16
культура
россия
ссср
дмитрий певцов
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Народный артист России Дмитрий Певцов в своем Instagram опубликовал пост, в котором предложил вернуть пятилетки, чтобы дать людям уверенность в своем будущем.После распада СССР, как он напомнил, людей убедили, что рынок — это хорошо, он сам себя регулирует.По его словам, граждане не понимают, что их ждет в будущем."Плывем без руля и ветрил. Шаг вперед, два шага назад. Надо вспомнить о хорошем опыте советских лет и применить его в современных условиях, облегчив жизнь людей", — пояснил Певцов.
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россия, ссср, дмитрий певцов

Дмитрий Певцов предложил вернуть пятилетки в экономику

12:16 15.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАктёр Дмитрий Певцов
Актёр Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Народный артист России Дмитрий Певцов в своем Instagram опубликовал пост, в котором предложил вернуть пятилетки, чтобы дать людям уверенность в своем будущем.
После распада СССР, как он напомнил, людей убедили, что рынок — это хорошо, он сам себя регулирует.

"Только забыли предупредить, что эта "регулировка" от кризиса к кризису сильно отражается на простом человеке. И пока некоторые богатеют, большинство людей просто нищает", — отметил актер.

По его словам, граждане не понимают, что их ждет в будущем.
"Плывем без руля и ветрил. Шаг вперед, два шага назад. Надо вспомнить о хорошем опыте советских лет и применить его в современных условиях, облегчив жизнь людей", — пояснил Певцов.
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КультураРоссияСССРДмитрий Певцов
 
 
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