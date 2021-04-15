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США избрали в отношениях с Россией тактику "качелей", считает депутат
США избрали в отношениях с Россией тактику "качелей", считает депутат
США избрали в отношениях с РФ тактику "качелей", чередуя конструктивные сигналы и откровенно агрессивные шаги, сообщила РИА Новости в четверг член комитета ГД... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:56
2021-04-15T12:56
россия
джон салливан
елена панина
джо байден
москва
сша
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. США избрали в отношениях с РФ тактику "качелей", чередуя конструктивные сигналы и откровенно агрессивные шаги, сообщила РИА Новости в четверг член комитета ГД по международным делам Елена Панина.По ее словам, России следует отказаться от иллюзий, от ожиданий новых "разрядок" и "перезагрузок". "Очевидно, что США в ближайшем будущем не намерены отказываться от образа врага, на роль которого "назначена" Россия. При этом, как показывает практика, США пытается интенсивно имитировать стремление наладить диалог с РФ лишь после того, как Россия демонстрирует решимость жёстко и бескомпромиссно отстаивать свои национальные интересы", - заключила Панина.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. По информации источников, США могут объявить об этих мерах уже в четверг.Газета New York Times со ссылкой на источники написала в четверг, что новые санкции США против Москвы будут направлены против суверенного долга России.Замглавы МИД РФ Александр Панкин ранее заявил в интервью РИА Новости, что Россия уже разрабатывает меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга, эти меры будут выверенными и адекватными. Возможные новые санкции США против государственных облигаций России, подчеркивал дипломат, навредят конкурентоспособности американских финансовых институтов.В среду источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову, ему заявили, что если Вашингтон после слов президента Джо Байдена о намерении улучшить отношения с РФ примет новые санкции Москва отреагирует решительно.
https://radiosputnik.ria.ru/20210415/rubl-1728360546.html
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россия, джон салливан, елена панина, джо байден, москва, сша

США избрали в отношениях с Россией тактику "качелей", считает депутат

12:56 15.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. США избрали в отношениях с РФ тактику "качелей", чередуя конструктивные сигналы и откровенно агрессивные шаги, сообщила РИА Новости в четверг член комитета ГД по международным делам Елена Панина.
"Мы видим, что США избрали в отношениях с РФ тактику "качелей", чередуя конструктивные сигналы и откровенно агрессивные шаги. Новый раунд санкционной войны против РФ сразу после "миролюбивого" звонка (президента США Джо) Байдена - ещё одно яркое тому подтверждение", - пояснила парламентарий.
По ее словам, России следует отказаться от иллюзий, от ожиданий новых "разрядок" и "перезагрузок". "Очевидно, что США в ближайшем будущем не намерены отказываться от образа врага, на роль которого "назначена" Россия. При этом, как показывает практика, США пытается интенсивно имитировать стремление наладить диалог с РФ лишь после того, как Россия демонстрирует решимость жёстко и бескомпромиссно отстаивать свои национальные интересы", - заключила Панина.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. По информации источников, США могут объявить об этих мерах уже в четверг.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 10:57
Рубль упал на фоне новостей о возможных санкциях США к России
Газета New York Times со ссылкой на источники написала в четверг, что новые санкции США против Москвы будут направлены против суверенного долга России.
Замглавы МИД РФ Александр Панкин ранее заявил в интервью РИА Новости, что Россия уже разрабатывает меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга, эти меры будут выверенными и адекватными. Возможные новые санкции США против государственных облигаций России, подчеркивал дипломат, навредят конкурентоспособности американских финансовых институтов.
В среду источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову, ему заявили, что если Вашингтон после слов президента Джо Байдена о намерении улучшить отношения с РФ примет новые санкции Москва отреагирует решительно.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 10:06
Эксперт оценил намерение США ввести новые санкции против России
 
РоссияДжон СалливанЕлена ПанинаДжо БайденМоскваСША
 
 
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