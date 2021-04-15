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НАТО заявила о намерении противостоять "угрожающим" действиям России
НАТО заявила о намерении противостоять "угрожающим" действиям России
Союзники по НАТО продолжат совместно противостоять действиям России, которые представляют угрозу для коллективной безопасности, говорится в распространенном в... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:29
2021-04-15T16:29
россия
нато
евросоюз
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Союзники по НАТО продолжат совместно противостоять действиям России, которые представляют угрозу для коллективной безопасности, говорится в распространенном в четверг заявлении альянса.НАТО призвала РФ "немедленно прекратить дестабилизирующее поведение и выполнять свои международные обязательства".В альянсе вновь напомнили, что ждут от Москвы деэскалацию на Украине, осуждают "отравление" Алексея Навального, а также "обеспокоены информацией, что Россия поощряла атаки против сил США и НАТО в Афганистане".Летом 2020 года газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью.В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. В МИД РФ назвали их "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728420694.html
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россия, нато, евросоюз, сша, в мире

НАТО заявила о намерении противостоять "угрожающим" действиям России

16:29 15.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Союзники по НАТО продолжат совместно противостоять действиям России, которые представляют угрозу для коллективной безопасности, говорится в распространенном в четверг заявлении альянса.

"Союзники продолжат работать в тесном сотрудничестве, чтобы противостоять действиям России, которые представляют угрозу для евроатлантической безопасности", - говорится в документе.

НАТО призвала РФ "немедленно прекратить дестабилизирующее поведение и выполнять свои международные обязательства".
В альянсе вновь напомнили, что ждут от Москвы деэскалацию на Украине, осуждают "отравление" Алексея Навального, а также "обеспокоены информацией, что Россия поощряла атаки против сил США и НАТО в Афганистане".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 15:26
НАТО поддержала новые санкции США против России
Летом 2020 года газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью.
В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. В МИД РФ назвали их "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 19:28
Россия перестала верить в идею сотрудничества с НАТО, считает Столтенберг
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
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