https://ria.ru/20210415/mikrozaymy-1728445611.html

В Адыгее предприниматели получили льготные микрозаймы по нацпроекту

В Адыгее предприниматели получили льготные микрозаймы по нацпроекту

Пятеро бизнесменов из Адыгеи получили льготные микрозаймы по нацпроекту из Фонда поддержки предпринимательства, сообщает минэкономразвития республики. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T17:06

2021-04-15T17:06

2021-04-15T17:06

республика адыгея

республика адыгея

экономика

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КРАСНОДАР, 15 апр - РИА Новости. Пятеро бизнесменов из Адыгеи получили льготные микрозаймы по нацпроекту из Фонда поддержки предпринимательства, сообщает минэкономразвития республики."В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности" в Адыгее субъекты малого и среднего бизнеса могут воспользоваться адресной финансовой поддержкой. В частности, Фонд поддержки предпринимательства РА выдал микрозаймы на общую сумму 12,75 миллиона рублей пяти предпринимателям... Обладателями займов стали два предпринимателя из Гиагинского, по одному – из Майкопского, Красногвардейского и Тахтамукайского районов", - сообщил представитель министерства.Со ссылкой на фонд сообщается, что все микрозаймы являются льготными, процентная ставка определяется дифференцированно в зависимости от категории заемщика.

https://ria.ru/20210415/vyplata-1728434045.html

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика адыгея, экономика