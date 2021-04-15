Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
https://ria.ru/20210415/mikrozaymy-1728445611.html
В Адыгее предприниматели получили льготные микрозаймы по нацпроекту
В Адыгее предприниматели получили льготные микрозаймы по нацпроекту
Пятеро бизнесменов из Адыгеи получили льготные микрозаймы по нацпроекту из Фонда поддержки предпринимательства, сообщает минэкономразвития республики. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:06
2021-04-15T17:06
республика адыгея
республика адыгея
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150959/20/1509592071_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_170e1fbc52f4351b28a3ad9f4e0434f4.jpg
КРАСНОДАР, 15 апр - РИА Новости. Пятеро бизнесменов из Адыгеи получили льготные микрозаймы по нацпроекту из Фонда поддержки предпринимательства, сообщает минэкономразвития республики."В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности" в Адыгее субъекты малого и среднего бизнеса могут воспользоваться адресной финансовой поддержкой. В частности, Фонд поддержки предпринимательства РА выдал микрозаймы на общую сумму 12,75 миллиона рублей пяти предпринимателям... Обладателями займов стали два предпринимателя из Гиагинского, по одному – из Майкопского, Красногвардейского и Тахтамукайского районов", - сообщил представитель министерства.Со ссылкой на фонд сообщается, что все микрозаймы являются льготными, процентная ставка определяется дифференцированно в зависимости от категории заемщика.
https://ria.ru/20210415/vyplata-1728434045.html
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150959/20/1509592071_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_09f0c8141413b380d9693533fa421c96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика адыгея, экономика

В Адыгее предприниматели получили льготные микрозаймы по нацпроекту

17:06 15.04.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВид на город Майкоп
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 15 апр - РИА Новости. Пятеро бизнесменов из Адыгеи получили льготные микрозаймы по нацпроекту из Фонда поддержки предпринимательства, сообщает минэкономразвития республики.
"В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности" в Адыгее субъекты малого и среднего бизнеса могут воспользоваться адресной финансовой поддержкой. В частности, Фонд поддержки предпринимательства РА выдал микрозаймы на общую сумму 12,75 миллиона рублей пяти предпринимателям... Обладателями займов стали два предпринимателя из Гиагинского, по одному – из Майкопского, Красногвардейского и Тахтамукайского районов", - сообщил представитель министерства.
Со ссылкой на фонд сообщается, что все микрозаймы являются льготными, процентная ставка определяется дифференцированно в зависимости от категории заемщика.
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 16:27Республика Адыгея
В Адыгее почти 3,5 тысячи семей получают выплату на первого ребенка
 
Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния