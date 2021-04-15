https://ria.ru/20210415/mikrozaymy-1728445611.html
В Адыгее предприниматели получили льготные микрозаймы по нацпроекту
В Адыгее предприниматели получили льготные микрозаймы по нацпроекту
Пятеро бизнесменов из Адыгеи получили льготные микрозаймы по нацпроекту из Фонда поддержки предпринимательства, сообщает минэкономразвития республики. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:06
2021-04-15T17:06
2021-04-15T17:06
республика адыгея
республика адыгея
экономика
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КРАСНОДАР, 15 апр - РИА Новости. Пятеро бизнесменов из Адыгеи получили льготные микрозаймы по нацпроекту из Фонда поддержки предпринимательства, сообщает минэкономразвития республики."В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности" в Адыгее субъекты малого и среднего бизнеса могут воспользоваться адресной финансовой поддержкой. В частности, Фонд поддержки предпринимательства РА выдал микрозаймы на общую сумму 12,75 миллиона рублей пяти предпринимателям... Обладателями займов стали два предпринимателя из Гиагинского, по одному – из Майкопского, Красногвардейского и Тахтамукайского районов", - сообщил представитель министерства.Со ссылкой на фонд сообщается, что все микрозаймы являются льготными, процентная ставка определяется дифференцированно в зависимости от категории заемщика.
https://ria.ru/20210415/vyplata-1728434045.html
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республика адыгея, экономика
КРАСНОДАР, 15 апр - РИА Новости.
Пятеро бизнесменов из Адыгеи
получили льготные микрозаймы по нацпроекту из Фонда поддержки предпринимательства, сообщает минэкономразвития республики.
"В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности" в Адыгее субъекты малого и среднего бизнеса могут воспользоваться адресной финансовой поддержкой. В частности, Фонд поддержки предпринимательства РА выдал микрозаймы на общую сумму 12,75 миллиона рублей пяти предпринимателям... Обладателями займов стали два предпринимателя из Гиагинского, по одному – из Майкопского, Красногвардейского и Тахтамукайского районов", - сообщил представитель министерства.
Со ссылкой на фонд сообщается, что все микрозаймы являются льготными, процентная ставка определяется дифференцированно в зависимости от категории заемщика.