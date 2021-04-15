https://ria.ru/20210415/mery-1728355012.html

Сенатор Рязанский назвал меры по снижению уровня бедности в России

Сенатор Рязанский назвал меры по снижению уровня бедности в России

В прошлом году россияне из-за пандемии коронавирусной инфекции получили более 200 миллиардов рублей выплат, рассказал в беседе с RT председателя комитета... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T10:27

2021-04-15T10:27

2021-04-15T10:27

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

совет федерации рф

валерий рязанский

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В прошлом году россияне из-за пандемии коронавирусной инфекции получили более 200 миллиардов рублей выплат, рассказал в беседе с RT председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.Врачебному и сестринскому персоналу, работникам скорой помощи, вспомогательным подразделениям и службам, имеющим отношение к борьбе с инфекцией, также заплатили достаточно серьезные суммы.Кроме того, сенатор напомнил о факторах, которые могут снизить уровень бедности: например, повышенная индексация выплат неработающим пенсионерам и детские пособия семьям.Накануне Росстат опубликовал данные, исходя из которых доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году снизилась до 12,1 процента — в 2019 году этот показатель составлял 12,3 процента.С 1 января 2021 года размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума составляют 12 792 рубля и 11 653 рубля в месяц соответственно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210407/bednost-1727235962.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, совет федерации рф, валерий рязанский, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество