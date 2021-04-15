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Сенатор Рязанский назвал меры по снижению уровня бедности в России
Сенатор Рязанский назвал меры по снижению уровня бедности в России
В прошлом году россияне из-за пандемии коронавирусной инфекции получили более 200 миллиардов рублей выплат, рассказал в беседе с RT председателя комитета... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T10:27
2021-04-15T10:27
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
совет федерации рф
валерий рязанский
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В прошлом году россияне из-за пандемии коронавирусной инфекции получили более 200 миллиардов рублей выплат, рассказал в беседе с RT председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.Врачебному и сестринскому персоналу, работникам скорой помощи, вспомогательным подразделениям и службам, имеющим отношение к борьбе с инфекцией, также заплатили достаточно серьезные суммы.Кроме того, сенатор напомнил о факторах, которые могут снизить уровень бедности: например, повышенная индексация выплат неработающим пенсионерам и детские пособия семьям.Накануне Росстат опубликовал данные, исходя из которых доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году снизилась до 12,1 процента — в 2019 году этот показатель составлял 12,3 процента.С 1 января 2021 года размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума составляют 12 792 рубля и 11 653 рубля в месяц соответственно.
https://radiosputnik.ria.ru/20210407/bednost-1727235962.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, совет федерации рф, валерий рязанский, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Сенатор Рязанский назвал меры по снижению уровня бедности в России

10:27 15.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В прошлом году россияне из-за пандемии коронавирусной инфекции получили более 200 миллиардов рублей выплат, рассказал в беседе с RT председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
Врачебному и сестринскому персоналу, работникам скорой помощи, вспомогательным подразделениям и службам, имеющим отношение к борьбе с инфекцией, также заплатили достаточно серьезные суммы.
Кроме того, сенатор напомнил о факторах, которые могут снизить уровень бедности: например, повышенная индексация выплат неработающим пенсионерам и детские пособия семьям.
"И я думаю, что такой инструмент как социальный контракт, который начинает работать практически системно по многим регионам нашей страны, — это тоже подспорье, которое поможет инструментально решать ту же самую проблему семей из этого сегмента, который мы относим к бедным. И в целом повышение МРОТ и вся методика подсчета порога бедности", — подытожил Рязанский.
Накануне Росстат опубликовал данные, исходя из которых доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году снизилась до 12,1 процента — в 2019 году этот показатель составлял 12,3 процента.
С 1 января 2021 года размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума составляют 12 792 рубля и 11 653 рубля в месяц соответственно.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСовет Федерации РФВалерий РязанскийФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
 
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