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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
https://ria.ru/20210415/medal-1728437543.html
В Оренбуржье учредили региональную медаль "Дети войны"
В Оренбуржье учредили региональную медаль "Дети войны"
В Оренбургской области учредили региональную медаль "Дети войны", которая будет вручаться рожденным в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года,... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:42
2021-04-15T16:42
оренбургская область
денис паслер
единая россия
оренбургская область
общество
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ОРЕНБУРГ, 15 апр - РИА Новости. В Оренбургской области учредили региональную медаль "Дети войны", которая будет вручаться рожденным в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.С инициативой об учреждении медали к депутатам законодательного собрания региона обратился Центр обращений граждан "Дети войны". Инициативу поддержал губернатор региона Денис Паслер. "Я уверен, что такое проявление уважения будет приятно всем без исключения "детям войны". Именно поэтому более 10 тысяч оренбуржцев, чье детство пришлось на военное и послевоенное время, обратились к депутатам “Единой России” и губернатору с этой инициативой", - цитирует пресс-служба директора центра Владимира Федорова.Пресс-служба сообщает, что представители депутатского корпуса в знак уважения и поддержки "детей войны" со стороны государства и общества поддержали общественность и обратились к главе региона. Глава региона попросил депутатов взять на контроль награждение "детей войны" в своих округах и на подведомственных территориях.
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денис паслер, единая россия, оренбургская область, общество

В Оренбуржье учредили региональную медаль "Дети войны"

16:42 15.04.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер во время встречи с депутатами фракции "Единая Россия" в Законодательном Собрании области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время встречи с депутатами фракции Единая Россия в Законодательном Собрании области - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской области
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ОРЕНБУРГ, 15 апр - РИА Новости. В Оренбургской области учредили региональную медаль "Дети войны", которая будет вручаться рожденным в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
С инициативой об учреждении медали к депутатам законодательного собрания региона обратился Центр обращений граждан "Дети войны". Инициативу поддержал губернатор региона Денис Паслер.
"Я уверен, что такое проявление уважения будет приятно всем без исключения "детям войны". Именно поэтому более 10 тысяч оренбуржцев, чье детство пришлось на военное и послевоенное время, обратились к депутатам “Единой России” и губернатору с этой инициативой", - цитирует пресс-служба директора центра Владимира Федорова.
Пресс-служба сообщает, что представители депутатского корпуса в знак уважения и поддержки "детей войны" со стороны государства и общества поддержали общественность и обратились к главе региона.
"Предложение, безусловно, правильное, и должно быть реализовано в кратчайшие сроки. Эти люди взяли на себя огромную ответственность за судьбу своей страны, встали к станкам вместо своих отцов и братьев, не вернувшихся с фронта, работали наравне со взрослыми. В прошлом году из-за пандемии нам не удалось отметить 75-летие Великой Победы так, как планировали. В этом году нужно поблагодарить всех, кто ковал Победу. Пусть региональная медаль "Дети войны" станет еще одним символом нашего уважения и благодарности", - сказал Паслер.
Глава региона попросил депутатов взять на контроль награждение "детей войны" в своих округах и на подведомственных территориях.
"Важно проследить, чтобы каждый оренбуржец, имеющий право на эту награду, получил ее в срок до 3 сентября текущего года – официального Дня окончания Второй мировой войны", - отметил губернатор.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе приема граждан - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 13:24Оренбургская область
Паслер: несколько аварийных многоэтажек Оренбурга расселят до конца года
 
Оренбургская областьДенис ПаслерЕдиная РоссияОренбургская областьОбщество
 
 
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