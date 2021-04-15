https://ria.ru/20210415/medal-1728437543.html

В Оренбуржье учредили региональную медаль "Дети войны"

В Оренбуржье учредили региональную медаль "Дети войны"

В Оренбургской области учредили региональную медаль "Дети войны", которая будет вручаться рожденным в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года,... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T16:42

2021-04-15T16:42

2021-04-15T16:42

оренбургская область

денис паслер

единая россия

оренбургская область

общество

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ОРЕНБУРГ, 15 апр - РИА Новости. В Оренбургской области учредили региональную медаль "Дети войны", которая будет вручаться рожденным в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.С инициативой об учреждении медали к депутатам законодательного собрания региона обратился Центр обращений граждан "Дети войны". Инициативу поддержал губернатор региона Денис Паслер. "Я уверен, что такое проявление уважения будет приятно всем без исключения "детям войны". Именно поэтому более 10 тысяч оренбуржцев, чье детство пришлось на военное и послевоенное время, обратились к депутатам “Единой России” и губернатору с этой инициативой", - цитирует пресс-служба директора центра Владимира Федорова.Пресс-служба сообщает, что представители депутатского корпуса в знак уважения и поддержки "детей войны" со стороны государства и общества поддержали общественность и обратились к главе региона. Глава региона попросил депутатов взять на контроль награждение "детей войны" в своих округах и на подведомственных территориях.

https://ria.ru/20210415/rasselenie-1728390082.html

оренбургская область

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денис паслер, единая россия, оренбургская область, общество