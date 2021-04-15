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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210415/koronavirus-1728448646.html
В США за сутки выявили более 75 тысяч случаев COVID-19
В США за сутки выявили более 75 тысяч случаев COVID-19
Число выявленных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 75 375, скончались еще 956 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:19
2021-04-15T17:19
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 75 375, скончались еще 956 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее медики зафиксировали 77 878 случаев заражения COVID-19 и 913 смертей.Рекордный суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в США заразились более 31,4 миллиона человек, скончались более 564 тысяч заразившихся.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
https://ria.ru/20210414/ssha-1728259855.html
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США за сутки выявили более 75 тысяч случаев COVID-19

17:19 15.04.2021
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкСотрудники и посетители в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке
Сотрудники и посетители в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 75 375, скончались еще 956 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее медики зафиксировали 77 878 случаев заражения COVID-19 и 913 смертей.
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Рекордный суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.
В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в США заразились более 31,4 миллиона человек, скончались более 564 тысяч заразившихся.
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