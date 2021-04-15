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В Москве выявили 2455 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2455 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 2455, Санкт-Петербурге - 719, Подмосковье - 565, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T11:14
2021-04-15T11:14
2021-04-15T11:14
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магаданская область
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 2455, Санкт-Петербурге - 719, Подмосковье - 565, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва 2455, Санкт-Петербург 719, Московская область 565", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Туве - по два, Еврейской автономной области - один.
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