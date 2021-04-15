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В России за сутки 10 225 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 10 225 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 10 225 человек после COVID-19, за все время - 4 301 448, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T11:13
2021-04-15T11:13
2021-04-15T11:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
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общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 10 225 человек после COVID-19, за все время - 4 301 448, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве - 1944, Санкт-Петербурге - 1456, Подмосковье - 489.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество