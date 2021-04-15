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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210415/koronavirus-1728363463.html
В России за сутки 10 225 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 10 225 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 10 225 человек после COVID-19, за все время - 4 301 448, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T11:13
2021-04-15T11:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 10 225 человек после COVID-19, за все время - 4 301 448, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве - 1944, Санкт-Петербурге - 1456, Подмосковье - 489.
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки 10 225 человек выздоровели от COVID-19

11:13 15.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве
Медики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 10 225 человек после COVID-19, за все время - 4 301 448, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 10 225 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 4 301 448", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 1944, Санкт-Петербурге - 1456, Подмосковье - 489.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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