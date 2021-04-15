https://ria.ru/20210415/kommentariy-1728376794.html
В Минсельхозе прокомментировали сообщения о подорожании конфет и вафель
В Минсельхозе прокомментировали сообщения о подорожании конфет и вафель
В Министерстве сельского хозяйства России заявили об отсутствии оснований для существенного роста цен на кондитерские изделия. Соответствующее заявление было... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:12
2021-04-15T12:12
2021-04-15T12:12
евразийский экономический союз
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
общество
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Министерстве сельского хозяйства России заявили об отсутствии оснований для существенного роста цен на кондитерские изделия. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.В министерстве сообщили, что правительство приняло необходимые меры по стабилизации цен на продовольствие, что также касается и стоимости сырья для производства кондитерских изделий. Отмечается, что таможенно-тарифные меры регулирования экспорта масличных позволят уменьшить затраты на продукцию переработки подсолнечника. По оценке ведомства, после предоставления субсидий мукомольным предприятиям и действию экспортных пошлин на зерно удалось стабилизировать цены на муку.В Минсельхозе подчеркнули, что предстоящее расширение посевных площадей под сахарную свеклу и новые меры поддержки переработчиков помогут снизить стоимость сахара.Помимо прочего министерство предложило ввести в ЕАЭС квоты на импорт сахара, что позволит не только обеспечить внутренние потребности России, но и стабилизировать цены на внутреннем рынке.
https://ria.ru/20210409/tseny-1727461110.html
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евразийский экономический союз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество