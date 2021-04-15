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В МИД Британии обвинили СВР в кибератаках
В МИД Британии обвинили СВР в кибератаках
Власти Великобритании и США пришли к выводу, что служба внешней разведки России стояла за кибератаками SolarWinds, говорится в заявлении МИД Великобритании. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:01
2021-04-15T17:01
россия
доминик рааб
сергей лавров
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дмитрий песков
москва
сша
в мире
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ЛОНДОН, 15 апр – РИА Новости. Власти Великобритании и США пришли к выводу, что служба внешней разведки России стояла за кибератаками SolarWinds, говорится в заявлении МИД Великобритании."Великобритания утверждает, что за компрометацией SolarWinds стояла Служба внешней разведки России (СВР)", - отмечается в заявлении."Злонамеренное поведение России во всем мире - будь то в киберпространстве, вмешательстве в выборы или агрессивных операциях их спецслужб - демонстрирует, что Россия остается самой серьезной угрозой национальной и коллективной безопасности Великобритании", - подчеркнули в ведомстве."Мы видим, что Россия делает для подрыва наших демократий. Великобритания и США взывают к злонамеренному поведению России, чтобы наши международные партнеры и бизнес на местах могли лучше защищаться и подготовиться к подобным действиям", - заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.Власти США в четверг ввели санкции против шести российских технологических компаний, заявив, что продолжат "привлекать РФ к ответственности за злонамеренные действия в киберпространстве, подобные инциденту с SolarWinds, используя все доступные меры".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны. Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20210414/posol-1728169090.html
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россия, доминик рааб, сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий песков, москва, сша, в мире

В МИД Британии обвинили СВР в кибератаках

17:01 15.04.2021
 
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 15 апр – РИА Новости. Власти Великобритании и США пришли к выводу, что служба внешней разведки России стояла за кибератаками SolarWinds, говорится в заявлении МИД Великобритании.
"Великобритания утверждает, что за компрометацией SolarWinds стояла Служба внешней разведки России (СВР)", - отмечается в заявлении.
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"Злонамеренное поведение России во всем мире - будь то в киберпространстве, вмешательстве в выборы или агрессивных операциях их спецслужб - демонстрирует, что Россия остается самой серьезной угрозой национальной и коллективной безопасности Великобритании", - подчеркнули в ведомстве.
"Мы видим, что Россия делает для подрыва наших демократий. Великобритания и США взывают к злонамеренному поведению России, чтобы наши международные партнеры и бизнес на местах могли лучше защищаться и подготовиться к подобным действиям", - заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
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Власти США в четверг ввели санкции против шести российских технологических компаний, заявив, что продолжат "привлекать РФ к ответственности за злонамеренные действия в киберпространстве, подобные инциденту с SolarWinds, используя все доступные меры".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны. Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
 
РоссияДоминик РаабСергей ЛавровСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Дмитрий ПесковМоскваСШАВ мире
 
 
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