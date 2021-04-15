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Туризм
https://ria.ru/20210415/frantsiya-1728219089.html
Французам выплатят по 2500 евро на покупку электровелосипедов
Французам выплатят по 2500 евро на покупку электровелосипедов
Французы смогут получить 2500 евро на покупку электровелосипеда, сдав на утилизацию старый автомобиль, не соответствующий современным экологическим нормам,... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T02:17
2021-04-15T02:17
туризм
туризм
мальме
евросоюз
франция
мадрид (город)
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Французы смогут получить 2500 евро на покупку электровелосипеда, сдав на утилизацию старый автомобиль, не соответствующий современным экологическим нормам, сообщает Европульс.Пересадив часть автомобилистов на двухколесный транспорт, чиновники рассчитывают улучшить состояние окружающей среды и надеются успеть сократить выбросы парниковых газов на 40 процентов к 2030 году.Причем во Франции хотят не только избавиться от устаревших автомобилей, но и в целом уменьшить их число, а количество велосипедов — увеличить.Страны Евросоюза стремятся пересадить граждан на экологичный транспорт. Например, в Мадриде мэрия компенсирует горожанам до 50 процентов стоимости электрического легкого транспортного средства (электросамоката, велосипеда, мопеда, мотоцикла с электромотором). А в Мальме планируется пересадить на велосипеды госслужащих.
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туризм, мальме , евросоюз, франция, мадрид (город)

Французам выплатят по 2500 евро на покупку электровелосипедов

02:17 15.04.2021
 
CC0 / kirkandmimi / Велосипедная прогулка в Париже
Велосипедная прогулка в Париже - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
CC0 / kirkandmimi /
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Французы смогут получить 2500 евро на покупку электровелосипеда, сдав на утилизацию старый автомобиль, не соответствующий современным экологическим нормам, сообщает Европульс.
Пересадив часть автомобилистов на двухколесный транспорт, чиновники рассчитывают улучшить состояние окружающей среды и надеются успеть сократить выбросы парниковых газов на 40 процентов к 2030 году.
Причем во Франции хотят не только избавиться от устаревших автомобилей, но и в целом уменьшить их число, а количество велосипедов — увеличить.
Страны Евросоюза стремятся пересадить граждан на экологичный транспорт. Например, в Мадриде мэрия компенсирует горожанам до 50 процентов стоимости электрического легкого транспортного средства (электросамоката, велосипеда, мопеда, мотоцикла с электромотором). А в Мальме планируется пересадить на велосипеды госслужащих.
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