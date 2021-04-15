https://ria.ru/20210415/eks-politseyskaya-1728337359.html

Fox: в США освободили под залог экс-полицейскую, застрелившую чернокожего

Fox: в США освободили под залог экс-полицейскую, застрелившую чернокожего

Застрелившая афроамериканца Данте Райта в американском штате Миннесоте бывшая сотрудница полиции Ким Поттер освобождена из-под стражи под залог, сообщает... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T05:07

2021-04-15T05:07

2021-04-15T05:07

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Застрелившая афроамериканца Данте Райта в американском штате Миннесоте бывшая сотрудница полиции Ким Поттер освобождена из-под стражи под залог, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на документы суда.Ранее сотрудники бюро по задержанию преступников американского штата Миннесота задержали Поттер. Она обвиняется в непредумышленном убийстве второй степени, в связи с чем ей грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 20 тысяч долларов.Сообщается, что Поттер была освобождена под залог в 100 тысяч долларов, ее первое появление в суде должно состояться в четверг.Ранее полиция Миннесоты заявила, что сотрудница перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила афроамериканца Данте Райта, вырвавшегося из рук правоохранителей при задержании. Гибель афроамериканца спровоцировала протесты. Власти Миннесоты установили, что в Райта стреляла сотрудница полиции города Бруклин-Сентер с 26-летним стажем Ким Поттер. Она отстранена от службы в административном порядке по стандартной процедуре.

https://ria.ru/20210414/ubiystvo-1728118457.html

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