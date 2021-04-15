https://ria.ru/20210415/dogovor-1728411148.html

Россия может к лету выйти из Договора по открытому небу, считает депутат

Россия может к лету выйти из Договора по открытому небу, считает депутат

Глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с бундестагом ФРГ Павел Завальный сообщил, что к лету Россия может выйти из... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:39

2021-04-15T14:39

2021-04-15T14:40

выход сша из договора по открытому небу

россия

договор по открытому небу

сергей лавров

госдума рф

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с бундестагом ФРГ Павел Завальный сообщил, что к лету Россия может выйти из Договора по открытому небу (ДОН), "если ничего не произойдет"."15 января российская сторона была вынуждена запустить внутригосударственную процедуру по выходу из ДОН… При этом мы видим намерения США выходить из всех договоренностей, которые обеспечивают безопасность", - заявил Завальный на онлайн-встрече с коллегами из бундестага в четверг.Он напомнил, что Россия предпринимала попытки сохранить договор в том виде, в каком он был принят.Также Завальный напомнил, что ранее в телефонном разговоре президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден поднимали тему Договора по открытому небу. "Байден сказал о возможных дальнейших шагах по ДОН, по обсуждению, но эти слова не были сопровождены никакими действиями со стороны американской стороны", - сказал Завальный."Если ничего не произойдет, то к лету мы из ДОН выйдем", - заключил парламентарий.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В ведомстве подчеркивают, что этот шаг еще не означает начала выхода из договора, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/1727075083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выход сша из договора по открытому небу, россия, договор по открытому небу, сергей лавров, госдума рф, джо байден, владимир путин, сша, в мире