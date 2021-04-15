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Россия может к лету выйти из Договора по открытому небу, считает депутат
Россия может к лету выйти из Договора по открытому небу, считает депутат
Глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с бундестагом ФРГ Павел Завальный сообщил, что к лету Россия может выйти из... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:39
2021-04-15T14:40
выход сша из договора по открытому небу
россия
договор по открытому небу
сергей лавров
госдума рф
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с бундестагом ФРГ Павел Завальный сообщил, что к лету Россия может выйти из Договора по открытому небу (ДОН), "если ничего не произойдет"."15 января российская сторона была вынуждена запустить внутригосударственную процедуру по выходу из ДОН… При этом мы видим намерения США выходить из всех договоренностей, которые обеспечивают безопасность", - заявил Завальный на онлайн-встрече с коллегами из бундестага в четверг.Он напомнил, что Россия предпринимала попытки сохранить договор в том виде, в каком он был принят.Также Завальный напомнил, что ранее в телефонном разговоре президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден поднимали тему Договора по открытому небу. "Байден сказал о возможных дальнейших шагах по ДОН, по обсуждению, но эти слова не были сопровождены никакими действиями со стороны американской стороны", - сказал Завальный."Если ничего не произойдет, то к лету мы из ДОН выйдем", - заключил парламентарий.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В ведомстве подчеркивают, что этот шаг еще не означает начала выхода из договора, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе.
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выход сша из договора по открытому небу, россия, договор по открытому небу, сергей лавров, госдума рф, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Россия может к лету выйти из Договора по открытому небу, считает депутат

14:39 15.04.2021 (обновлено: 14:40 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с бундестагом ФРГ Павел Завальный сообщил, что к лету Россия может выйти из Договора по открытому небу (ДОН), "если ничего не произойдет".
"15 января российская сторона была вынуждена запустить внутригосударственную процедуру по выходу из ДОН… При этом мы видим намерения США выходить из всех договоренностей, которые обеспечивают безопасность", - заявил Завальный на онлайн-встрече с коллегами из бундестага в четверг.
Он напомнил, что Россия предпринимала попытки сохранить договор в том виде, в каком он был принят.
Также Завальный напомнил, что ранее в телефонном разговоре президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден поднимали тему Договора по открытому небу. "Байден сказал о возможных дальнейших шагах по ДОН, по обсуждению, но эти слова не были сопровождены никакими действиями со стороны американской стороны", - сказал Завальный.
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6 апреля, 17:56Акценты
БезДОНный вариант. Пентагон спишет самолеты "Открытого неба"
"Если ничего не произойдет, то к лету мы из ДОН выйдем", - заключил парламентарий.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.
МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В ведомстве подчеркивают, что этот шаг еще не означает начала выхода из договора, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе.
Договор по открытому небу (ДОН) - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 12:24Инфографика
Договор по открытому небу (ДОН)
 
Выход США из Договора по открытому небуРоссияДоговор по открытому небуСергей ЛавровГосдума РФДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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