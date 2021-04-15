https://ria.ru/20210415/deti-1728338418.html

При пожаре в частном доме на Урале пропали пять детей

При пожаре в частном доме на Урале пропали пять детей

Четыре человека пострадали, еще пять детей ищут спасатели после пожара в частном доме в Свердловской области, сообщили журналистам в департаменте информационной РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T06:35

2021-04-15T06:35

2021-04-15T10:20

пожар в частном доме на урале

евгений куйвашев

свердловская область

нижний тагил

екатеринбург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150898/12/1508981296_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_c7e663d4a7c6296afb1f6d893244e90d.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Четыре человека пострадали, еще пять детей ищут спасатели после пожара в частном доме в Свердловской области, сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона.По информации департамента, пожар произошел в четверг около 1.45 (23.45 мск среды) в частном доме в селе Бызово Горноуральского округа.Глава региона Евгений Куйвашев поручил минздраву организовать медицинскую помощь пострадавшим, сейчас они доставлены в больницы Нижнего Тагила. На место ЧП по поручению губернатора выехал глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников. Также министерство общественной безопасности области окажет все необходимое содействие в поиске детей, добавили в департаменте.

https://ria.ru/20210414/lipetsk-1728324957.html

свердловская область

нижний тагил

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в частном доме на урале, евгений куйвашев, свердловская область, нижний тагил, екатеринбург, происшествия