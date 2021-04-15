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При пожаре в частном доме на Урале пропали пять детей
При пожаре в частном доме на Урале пропали пять детей
Четыре человека пострадали, еще пять детей ищут спасатели после пожара в частном доме в Свердловской области, сообщили журналистам в департаменте информационной РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T06:35
2021-04-15T10:20
пожар в частном доме на урале
евгений куйвашев
свердловская область
нижний тагил
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Четыре человека пострадали, еще пять детей ищут спасатели после пожара в частном доме в Свердловской области, сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона.По информации департамента, пожар произошел в четверг около 1.45 (23.45 мск среды) в частном доме в селе Бызово Горноуральского округа.Глава региона Евгений Куйвашев поручил минздраву организовать медицинскую помощь пострадавшим, сейчас они доставлены в больницы Нижнего Тагила. На место ЧП по поручению губернатора выехал глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников. Также министерство общественной безопасности области окажет все необходимое содействие в поиске детей, добавили в департаменте.
https://ria.ru/20210414/lipetsk-1728324957.html
свердловская область
нижний тагил
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пожар в частном доме на урале, евгений куйвашев, свердловская область, нижний тагил, екатеринбург, происшествия

При пожаре в частном доме на Урале пропали пять детей

06:35 15.04.2021 (обновлено: 10:20 15.04.2021)
 
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© РИА Новости / Кирилл Брага
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Четыре человека пострадали, еще пять детей ищут спасатели после пожара в частном доме в Свердловской области, сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона.
По информации департамента, пожар произошел в четверг около 1.45 (23.45 мск среды) в частном доме в селе Бызово Горноуральского округа.
"По оперативным данным на этот момент, при возгорании пострадали четыре человека – двое взрослых и двое детей – 3 года и 1,3 года. Кроме того, спасатели ищут еще пятерых детей, которые, могли находиться в помещении", - говорится в сообщении.
Глава региона Евгений Куйвашев поручил минздраву организовать медицинскую помощь пострадавшим, сейчас они доставлены в больницы Нижнего Тагила. На место ЧП по поручению губернатора выехал глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников. Также министерство общественной безопасности области окажет все необходимое содействие в поиске детей, добавили в департаменте.
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Пожар в частном доме на УралеЕвгений КуйвашевСвердловская областьНижний ТагилЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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