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https://ria.ru/20210415/biometriya-1728394445.html
Минфин возлагает на Гознак надежды по защите биометрических данных
Минфин возлагает на Гознак надежды по защите биометрических данных
Гознак, который имеет колоссальный опыт по защите денег от подделок, станет лидером и в защите данных в цифровой сфере, заявил замминистра финансов РФ Алексей... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:25
2021-04-15T13:25
биометрия
россия
алексей моисеев
министерство финансов рф (минфин россии)
гознак
технологии
экономика
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Гознак, который имеет колоссальный опыт по защите денег от подделок, станет лидером и в защите данных в цифровой сфере, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на конференции "Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация".Моисеев неоднократно выражал опасения по поводу возможных утечек биометрических данных населения. Выступая на конференции в четверг, он снова подчеркнул, что требования к защите такой информации должны быть значительно выше."Гознак сейчас в этом смысле, конечно, имеет колоссальный опыт, как по обеспечению защиты (денег - ред.) от подделок. Я уверен, что в этой связи он станет лидером и по защите от подделок и в цифровой среде", - сказал замминистра.Единая биометрическая система (ЕБС) заработала в июне 2018 года. Граждане РФ получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Наличие данных одновременно в двух системах позволяет гражданам обслуживаться без паспорта.Ранее сдать данные в ЕБС можно было только в отделениях банков. С 1 января 2021 года вступил в силу закон, расширяющий сферы применения ЕБС, а также позволяющий сдать биометрические данные в МФЦ.
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биометрия, россия, алексей моисеев, министерство финансов рф (минфин россии), гознак, технологии, экономика

Минфин возлагает на Гознак надежды по защите биометрических данных

13:25 15.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Гознак, который имеет колоссальный опыт по защите денег от подделок, станет лидером и в защите данных в цифровой сфере, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на конференции "Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация".
Моисеев неоднократно выражал опасения по поводу возможных утечек биометрических данных населения. Выступая на конференции в четверг, он снова подчеркнул, что требования к защите такой информации должны быть значительно выше.
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"Гознак сейчас в этом смысле, конечно, имеет колоссальный опыт, как по обеспечению защиты (денег - ред.) от подделок. Я уверен, что в этой связи он станет лидером и по защите от подделок и в цифровой среде", - сказал замминистра.
Единая биометрическая система (ЕБС) заработала в июне 2018 года. Граждане РФ получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Наличие данных одновременно в двух системах позволяет гражданам обслуживаться без паспорта.
Ранее сдать данные в ЕБС можно было только в отделениях банков. С 1 января 2021 года вступил в силу закон, расширяющий сферы применения ЕБС, а также позволяющий сдать биометрические данные в МФЦ.
 
БиометрияРоссияАлексей МоисеевМинистерство финансов РФ (Минфин России)ГознакТехнологииЭкономика
 
 
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