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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210415/aviasoobschenie-1728492804.html
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T22:01
2021-04-15T22:23
распространение коронавируса
турция
россия
великобритания
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Полеты остановили 22 декабря 2020 года после того, как в Британии выявили новый штамм инфекции.Также с 15 апреля по 1 июня ограничено авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за тяжелой эпидемиологической ситуации.Мутацию коронавируса SARS-CoV-2, получившую название B.1.1.7, обнаружили в Великобритании в середине декабря. Сообщалось, что этот вариант намного заразнее исходного и существенно увеличивает риск летального исхода. С тех пор эту мутацию обнаружили уже в 130 странах. Кроме того, по миру распространяются и другие опасные мутации — южноафриканский вариант выявили в 80 странах, а бразильский — в 45.
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турция, россия, великобритания

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

22:01 15.04.2021 (обновлено: 22:23 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДорожный знак на территории аэропорта Шереметьево
Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Полеты остановили 22 декабря 2020 года после того, как в Британии выявили новый штамм инфекции.
Также с 15 апреля по 1 июня ограничено авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за тяжелой эпидемиологической ситуации.
Мутацию коронавируса SARS-CoV-2, получившую название B.1.1.7, обнаружили в Великобритании в середине декабря. Сообщалось, что этот вариант намного заразнее исходного и существенно увеличивает риск летального исхода. С тех пор эту мутацию обнаружили уже в 130 странах. Кроме того, по миру распространяются и другие опасные мутации — южноафриканский вариант выявили в 80 странах, а бразильский — в 45.
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Распространение коронавирусаТурцияРоссияВеликобритания
 
 
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