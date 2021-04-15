https://ria.ru/20210415/aviasoobschenie-1728492804.html

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T22:01

2021-04-15T22:01

2021-04-15T22:23

распространение коронавируса

турция

россия

великобритания

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Полеты остановили 22 декабря 2020 года после того, как в Британии выявили новый штамм инфекции.Также с 15 апреля по 1 июня ограничено авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за тяжелой эпидемиологической ситуации.Мутацию коронавируса SARS-CoV-2, получившую название B.1.1.7, обнаружили в Великобритании в середине декабря. Сообщалось, что этот вариант намного заразнее исходного и существенно увеличивает риск летального исхода. С тех пор эту мутацию обнаружили уже в 130 странах. Кроме того, по миру распространяются и другие опасные мутации — южноафриканский вариант выявили в 80 странах, а бразильский — в 45.

https://ria.ru/20210414/aviasoobschenie-1728185500.html

турция

россия

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, россия, великобритания