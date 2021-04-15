Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией
00:16 15.04.2021 (обновлено: 10:32 15.04.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя
Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в Турции самые высокие цифры заболеваемости коронавирусом из стран, с которыми открыто авиасообщение у России. Большинство заразившихся за рубежом граждан приезжают из этой страны. Кроме того, россияне привозят оттуда различные мутировавшие штаммы COVID-19.
Некоторое количество полетов в Турцию все же будет выполняться. Так, останутся рейсы, необходимые для участия акционерного общества "Концерн Титан-2" в строительстве атомной электростанции "Аккую" и вывоза россиян, находящихся в Турции на отдыхе. Кроме того, сохранятся два регулярных рейса в неделю между Москвой и Стамбулом.
Что с билетами
"Аэрофлот" сообщал, что предложит пассажирам специальные "вынужденные" условия возврата билетов. Можно будет вернуть билет без штрафов. Те, кто планировал лететь из Турции в Россию с 15 апреля по 1 июня, смогут переоформить билеты на другие рейсы из этой страны на родину. Пассажирам отмененных рейсов "Победы" уже автоматически оформлен полный возврат денежных средств.
S7 вернет полную стоимость билетов на отмененные полеты деньгами, в том числе за стыковочные рейсы. Пассажиры "ЮТэйр" смогут обменять билеты на более поздние даты или получить деньги за вынужденный возврат. Azur air готовит пакет предложений по вынужденным условиям обмена и возврата билетов. "Уральские авиалинии" сообщили, что готовы вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы в Турцию.
Turkish Airlines сообщила, что получила уведомление от России об ограничении полетов, пассажирам вернут деньги или изменят дату вылета по их желанию.
Как вернуться
Авиакомпании снова, как и в прошлом году, планируют вывозные рейсы для возврата россиян из-за рубежа. Так, "Аэрофлот" организует три вывозных рейса в Москву из Антальи. Помимо этого, у перевозчика остается два регулярных перелета в неделю между Москвой и Стамбулом.
"Победа" сообщила, что вернет домой всех своих пассажиров, уже улетевших в Турцию. Всего их в стране находится около 7 тысяч. Лоукостер сформировал график вывозных рейсов: полеты из Стамбула, Анталии и Алании (Газипаша) в Москву будут выполнены в период с 15 по 27 апреля, из Стамбула в Екатеринбург, Казань и Уфу — с 15 по 18 апреля.
S7 сообщила, что уже сформировала график из 23 рейсов из Антальи и Даламана в Москву. "Уральские авиалинии" организуют для россиян четыре вывозных полета.
Что делать туристам
Ростуризм опубликовал памятку для российских туристов. Так, если путевка в Турцию или Танзанию куплена на период с 15 апреля до 1 июня, то путешественнику нужно обсудить с турагентом возможность смены направления отдыха на те же даты, переноса поездки на более поздние даты и отмену тура.
Россиянам, уже находящимся на отдыхе в Турции, рекомендуется продолжить отдых: обратный рейс должен состояться в даты, на которые были куплены билеты. Если же турист решит вернуться домой раньше, то об этом надо сообщить представителю туроператора и обсудить возможные варианты. Тем, кто путешествует самостоятельно, нужно обратиться в авиакомпанию и уточнить условия переноса вылета.
По данным президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева, сейчас в Турции находятся порядка 30 тысяч россиян.