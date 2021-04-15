https://ria.ru/20210415/aviasoobschenie-1728330733.html

Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией

Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией

Россия с 15 апреля по 1 июня снова ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение принял оперштаб на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T00:16

2021-04-15T00:16

2021-04-15T10:32

туризм

коронавирус covid-19

россия

анна попова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

москва

турция

стамбул

танзания

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия с 15 апреля по 1 июня снова ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение принял оперштаб на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в Турции самые высокие цифры заболеваемости коронавирусом из стран, с которыми открыто авиасообщение у России. Большинство заразившихся за рубежом граждан приезжают из этой страны. Кроме того, россияне привозят оттуда различные мутировавшие штаммы COVID-19.Из более 10 тысяч образцов коронавируса, проверенных в России, выявлено 193 мутаций, и преимущественно это завозы из Турции и Танзании. Из последней, как сообщала Попова, россияне привозят не только коронавирус, но и малярию.Некоторое количество полетов в Турцию все же будет выполняться. Так, останутся рейсы, необходимые для участия акционерного общества "Концерн Титан-2" в строительстве атомной электростанции "Аккую" и вывоза россиян, находящихся в Турции на отдыхе. Кроме того, сохранятся два регулярных рейса в неделю между Москвой и Стамбулом.Что с билетами"Аэрофлот" сообщал, что предложит пассажирам специальные "вынужденные" условия возврата билетов. Можно будет вернуть билет без штрафов. Те, кто планировал лететь из Турции в Россию с 15 апреля по 1 июня, смогут переоформить билеты на другие рейсы из этой страны на родину. Пассажирам отмененных рейсов "Победы" уже автоматически оформлен полный возврат денежных средств.S7 вернет полную стоимость билетов на отмененные полеты деньгами, в том числе за стыковочные рейсы. Пассажиры "ЮТэйр" смогут обменять билеты на более поздние даты или получить деньги за вынужденный возврат. Azur air готовит пакет предложений по вынужденным условиям обмена и возврата билетов. "Уральские авиалинии" сообщили, что готовы вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы в Турцию.Turkish Airlines сообщила, что получила уведомление от России об ограничении полетов, пассажирам вернут деньги или изменят дату вылета по их желанию.Как вернутьсяАвиакомпании снова, как и в прошлом году, планируют вывозные рейсы для возврата россиян из-за рубежа. Так, "Аэрофлот" организует три вывозных рейса в Москву из Антальи. Помимо этого, у перевозчика остается два регулярных перелета в неделю между Москвой и Стамбулом."Победа" сообщила, что вернет домой всех своих пассажиров, уже улетевших в Турцию. Всего их в стране находится около 7 тысяч. Лоукостер сформировал график вывозных рейсов: полеты из Стамбула, Анталии и Алании (Газипаша) в Москву будут выполнены в период с 15 по 27 апреля, из Стамбула в Екатеринбург, Казань и Уфу — с 15 по 18 апреля.S7 сообщила, что уже сформировала график из 23 рейсов из Антальи и Даламана в Москву. "Уральские авиалинии" организуют для россиян четыре вывозных полета.Что делать туристамРостуризм опубликовал памятку для российских туристов. Так, если путевка в Турцию или Танзанию куплена на период с 15 апреля до 1 июня, то путешественнику нужно обсудить с турагентом возможность смены направления отдыха на те же даты, переноса поездки на более поздние даты и отмену тура.Россиянам, уже находящимся на отдыхе в Турции, рекомендуется продолжить отдых: обратный рейс должен состояться в даты, на которые были куплены билеты. Если же турист решит вернуться домой раньше, то об этом надо сообщить представителю туроператора и обсудить возможные варианты. Тем, кто путешествует самостоятельно, нужно обратиться в авиакомпанию и уточнить условия переноса вылета.По данным президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева, сейчас в Турции находятся порядка 30 тысяч россиян.

https://ria.ru/20210414/aviasoobschenie-1728185500.html

https://ria.ru/20210414/tur-1728207394.html

https://ria.ru/20210414/kurorty-1728303823.html

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коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), москва, турция, стамбул, танзания, общество