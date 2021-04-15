В МИД оценили заявление Байдена о сроках вывода войск из Афганистана
05:16 15.04.2021 (обновлено: 10:19 15.04.2021)
© AP Photo / Rahmat Gul, FileАмериканские солдаты в провинции Логар, Афганистан.
© AP Photo / Rahmat Gul, File
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Москва призывает избежать военного сценария развития событий после переноса сроков вывода контингента США из Афганистана, заявил в четверг РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Президент США Джо Байден в среду официально объявил о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября — 20-й годовщины терактов, после которых администрация Джорджа Буша — младшего начала в исламской республике операцию против террористов группировки "Аль-Каида"*. Как заявил Байден, США будут уходить из Афганистана не в спешке, а ответственно и в координации с союзниками. Между тем, согласно соглашению, заключенному с талибами предыдущей администрацией, американские войска должны уйти из страны 1 мая.
"Мы бы не хотели, чтобы сценарий дальнейшего развития событий в Афганистане был военным", — сказал Кабулов, комментируя решение американского руководства.
По словам Кабулова, реакция талибов на решение США перенести вывод войск была ожидаема. "Теперь американским коллегам надо будет объясняться с движением талибов, с которым они подписали соглашение. Договоры должны выполняться", — сказал Кабулов.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое овладело значительной территорией в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. Силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещенная в России.