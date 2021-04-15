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https://ria.ru/20210415/afganistan-1728337636.html
В МИД оценили заявление Байдена о сроках вывода войск из Афганистана
В МИД оценили заявление Байдена о сроках вывода войск из Афганистана
Москва призывает избежать военного сценария развития событий после переноса сроков вывода контингента США из Афганистана, заявил в четверг РИА Новости... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T05:16
2021-04-15T10:19
россия
замир кабулов
аль-каида
джордж буш (младший)
джо байден
москва
афганистан
талибан
сша
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Москва призывает избежать военного сценария развития событий после переноса сроков вывода контингента США из Афганистана, заявил в четверг РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.Президент США Джо Байден в среду официально объявил о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября — 20-й годовщины терактов, после которых администрация Джорджа Буша — младшего начала в исламской республике операцию против террористов группировки "Аль-Каида"*. Как заявил Байден, США будут уходить из Афганистана не в спешке, а ответственно и в координации с союзниками. Между тем, согласно соглашению, заключенному с талибами предыдущей администрацией, американские войска должны уйти из страны 1 мая.В среду движение "Талибан" заявило, что настаивает на выводе иностранных войск из Афганистана в указанный в заключенном в Дохе соглашении срок.По словам Кабулова, реакция талибов на решение США перенести вывод войск была ожидаема. "Теперь американским коллегам надо будет объясняться с движением талибов, с которым они подписали соглашение. Договоры должны выполняться", — сказал Кабулов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое овладело значительной территорией в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. Силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210415/afganistan-1728335734.html
https://ria.ru/20210414/pentagon-1728326714.html
россия
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россия, замир кабулов, аль-каида, джордж буш (младший), джо байден, москва, афганистан, талибан, сша, в мире

В МИД оценили заявление Байдена о сроках вывода войск из Афганистана

05:16 15.04.2021 (обновлено: 10:19 15.04.2021)
 
© AP Photo / Rahmat Gul, FileАмериканские солдаты в провинции Логар, Афганистан.
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан. - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© AP Photo / Rahmat Gul, File
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Москва призывает избежать военного сценария развития событий после переноса сроков вывода контингента США из Афганистана, заявил в четверг РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Президент США Джо Байден в среду официально объявил о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября — 20-й годовщины терактов, после которых администрация Джорджа Буша — младшего начала в исламской республике операцию против террористов группировки "Аль-Каида"*. Как заявил Байден, США будут уходить из Афганистана не в спешке, а ответственно и в координации с союзниками. Между тем, согласно соглашению, заключенному с талибами предыдущей администрацией, американские войска должны уйти из страны 1 мая.

"Мы бы не хотели, чтобы сценарий дальнейшего развития событий в Афганистане был военным", — сказал Кабулов, комментируя решение американского руководства.

В среду движение "Талибан" заявило, что настаивает на выводе иностранных войск из Афганистана в указанный в заключенном в Дохе соглашении срок.
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
03:28
Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
По словам Кабулова, реакция талибов на решение США перенести вывод войск была ожидаема. "Теперь американским коллегам надо будет объясняться с движением талибов, с которым они подписали соглашение. Договоры должны выполняться", — сказал Кабулов.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое овладело значительной территорией в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. Силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
Вчера, 22:32
Глава Пентагона прокомментировал вывод войск из Афганистана
 
РоссияЗамир КабуловАль-КаидаДжордж Буш (младший)Джо БайденМоскваАфганистанТалибанСШАВ мире
 
 
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