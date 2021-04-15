https://ria.ru/20210415/afganistan-1728333007.html

Экс-дипломат призвал США признать провал и вывести войска из Афганистана

Экс-дипломат призвал США признать провал и вывести войска из Афганистана

Радикальное движение "Талибан", вероятно, ускорит вывод сил США и НАТО из Афганистана атаками на их линии снабжения, сообщил РИА Новости бывший канадский... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T01:06

2021-04-15T01:06

2021-04-15T01:06

нато

афганистан

доха

катар

талибан

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан", вероятно, ускорит вывод сил США и НАТО из Афганистана атаками на их линии снабжения, сообщил РИА Новости бывший канадский дипломат Патрик Армстронг.По его словам, администрация Байдена и политическая элита США должны понять, что страна "проиграла эту 20-летнюю войну и потерпела провал в попытках создать союзное и покорное государство в Афганистане".Администрация США ранее объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана. Заявлено, что вывод будет идти в полной координации с союзниками и партнерами. Ранее НАТО сообщила, что приняла решение к 1 мая начать скоординированный и постепенный вывод войск из Афганистана, который должен занять несколько месяцев и завершится к сентябрю.Радикальное движение "Талибан" настаивает на выводе иностранных войск из Афганистана в указанный в заключенном в Дохе соглашении срок.В конце февраля 2020 года в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали соглашение о мире, первое более чем за 18 лет войны. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

https://ria.ru/20210414/pentagon-1728326714.html

https://ria.ru/20210414/taliban-1728262033.html

афганистан

доха

катар

сша

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нато, афганистан, доха, катар, талибан, сша, в мире