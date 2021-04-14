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В Сербии рассказали о планах по запуску производства "Спутника V"
В Сербии рассказали о планах по запуску производства "Спутника V"
Сербия планирует запустить свое производство российской вакцины "Спутник V" на базе сербского Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" в районе 20... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:37
2021-04-14T15:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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российский фонд прямых инвестиций
москва
сербия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сербия планирует запустить свое производство российской вакцины "Спутник V" на базе сербского Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" в районе 20 мая, сообщил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Мирослав Лазански.Институт вирусологии и вакцин "Торлак" в Белграде в начале апреля подписал с Российским фондом прямых инвестиций, институтом Гамалеи и фармацевтической компанией "Генериум" соглашение о передаче технологии производства вакцины "Спутник V"."Мы ожидаем, что запасы вакцины Спутник V, которые есть в Сербии, мы будем пополнять. Потом мы будем производить компоненты, которые мы получили из России. Первые партии компонентов вакцины сербского производства будут тестироваться в России, насколько они хорошо сделаны. Когда их качество будет одобрено Институтом Гамалеи, тогда мы начнем массовое производство", - сказал дипломат.По его словам, производство компонентов российской вакцины в Сербии запустят в мае. "Начнется около 20 мая", - отметил Лазански. Он добавил, что власти республики хотели бы сначала производить вакцину для внутренних нужд. "Прежде всего мы бы хотели привить наших граждан. Если будет достаточно мощностей, то мы будем ее также экспортировать", - заявил он.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, до 42% граждан хотят получить российскую вакцину.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.
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В Сербии рассказали о планах по запуску производства "Спутника V"

15:37 14.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сербия планирует запустить свое производство российской вакцины "Спутник V" на базе сербского Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" в районе 20 мая, сообщил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Мирослав Лазански.
Институт вирусологии и вакцин "Торлак" в Белграде в начале апреля подписал с Российским фондом прямых инвестиций, институтом Гамалеи и фармацевтической компанией "Генериум" соглашение о передаче технологии производства вакцины "Спутник V".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Мы ожидаем, что запасы вакцины Спутник V, которые есть в Сербии, мы будем пополнять. Потом мы будем производить компоненты, которые мы получили из России. Первые партии компонентов вакцины сербского производства будут тестироваться в России, насколько они хорошо сделаны. Когда их качество будет одобрено Институтом Гамалеи, тогда мы начнем массовое производство", - сказал дипломат.
По его словам, производство компонентов российской вакцины в Сербии запустят в мае. "Начнется около 20 мая", - отметил Лазански. Он добавил, что власти республики хотели бы сначала производить вакцину для внутренних нужд. "Прежде всего мы бы хотели привить наших граждан. Если будет достаточно мощностей, то мы будем ее также экспортировать", - заявил он.
Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, до 42% граждан хотят получить российскую вакцину.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийМоскваСербияКитайВ мире
 
 
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