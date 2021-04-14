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Патрушев рассказал, почему в Крыму сохраняется угроза терактов
Патрушев рассказал, почему в Крыму сохраняется угроза терактов
В Крыму сохраняется угроза терактов, обусловленная в основном такими причинами, как антироссийская деятельность США, НАТО, ряда стран Евросоюза и Украины,... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:01
2021-04-14T14:01
россия
нато
евросоюз
республика крым
севастополь
николай патрушев
сша
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. В Крыму сохраняется угроза терактов, обусловленная в основном такими причинами, как антироссийская деятельность США, НАТО, ряда стран Евросоюза и Украины, заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.По его словам, среди основных причин этих угроз - "деструктивная деятельность США, контролируемого ими блока НАТО, ряда государств Евросоюза, Украины, направленная на дискредитацию внутренней и внешней политики Российской Федерации, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии".
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россия, нато, евросоюз, республика крым, севастополь, николай патрушев, сша

Патрушев рассказал, почему в Крыму сохраняется угроза терактов

14:01 14.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. В Крыму сохраняется угроза терактов, обусловленная в основном такими причинами, как антироссийская деятельность США, НАТО, ряда стран Евросоюза и Украины, заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов", - сказал Патрушев в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму.
По его словам, среди основных причин этих угроз - "деструктивная деятельность США, контролируемого ими блока НАТО, ряда государств Евросоюза, Украины, направленная на дискредитацию внутренней и внешней политики Российской Федерации, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии".
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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РоссияНАТОЕвросоюзРеспублика КрымСевастопольНиколай ПатрушевСША
 
 
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