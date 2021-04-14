Патрушев рассказал, почему в Крыму сохраняется угроза терактов
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. В Крыму сохраняется угроза терактов, обусловленная в основном такими причинами, как антироссийская деятельность США, НАТО, ряда стран Евросоюза и Украины, заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов", - сказал Патрушев в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму.
По его словам, среди основных причин этих угроз - "деструктивная деятельность США, контролируемого ими блока НАТО, ряда государств Евросоюза, Украины, направленная на дискредитацию внутренней и внешней политики Российской Федерации, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии".
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