https://ria.ru/20210414/ugroza-1728233699.html

Патрушев рассказал, почему в Крыму сохраняется угроза терактов

Патрушев рассказал, почему в Крыму сохраняется угроза терактов

В Крыму сохраняется угроза терактов, обусловленная в основном такими причинами, как антироссийская деятельность США, НАТО, ряда стран Евросоюза и Украины,... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:01

2021-04-14T14:01

2021-04-14T14:01

россия

нато

евросоюз

республика крым

севастополь

николай патрушев

сша

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. В Крыму сохраняется угроза терактов, обусловленная в основном такими причинами, как антироссийская деятельность США, НАТО, ряда стран Евросоюза и Украины, заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.По его словам, среди основных причин этих угроз - "деструктивная деятельность США, контролируемого ими блока НАТО, ряда государств Евросоюза, Украины, направленная на дискредитацию внутренней и внешней политики Российской Федерации, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии".

https://ria.ru/20210414/ucheniya-1728200071.html

россия

республика крым

севастополь

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, евросоюз, республика крым, севастополь, николай патрушев, сша