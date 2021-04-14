https://ria.ru/20210414/turtsiya-1728206539.html

Turkish Airlines вернет российским туристам деньги за билеты

Turkish Airlines вернет российским туристам деньги за билеты

Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines получил уведомление от РФ об ограничении полетов, пассажирам вернут деньги или изменят дату вылета по их... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T11:54

2021-04-14T11:54

2021-04-14T12:24

туризм

анна попова

здоровье - общество

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

turkish airlines

турция

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АНКАРА, 14 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines получил уведомление от РФ об ограничении полетов, пассажирам вернут деньги или изменят дату вылета по их желанию, заявил РИА Новости представитель авиакомпании в среду.В понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в эту страну. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов вируса завезено в Россию из этой страны. Суточный прирост случаев коронавируса в Турции во вторник вновь стал рекордным с начала пандемии и составил 59 187, свидетельствуют данные минздрава республики.Он добавил, что процедура получения компенсаций для пассажиров пока прорабатывается.

https://ria.ru/20210413/turtsiya-1728011658.html

россия

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, turkish airlines, турция