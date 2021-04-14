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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210414/turtsiya-1728206539.html
Turkish Airlines вернет российским туристам деньги за билеты
Turkish Airlines вернет российским туристам деньги за билеты
Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines получил уведомление от РФ об ограничении полетов, пассажирам вернут деньги или изменят дату вылета по их... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T11:54
2021-04-14T12:24
туризм
анна попова
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
turkish airlines
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АНКАРА, 14 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines получил уведомление от РФ об ограничении полетов, пассажирам вернут деньги или изменят дату вылета по их желанию, заявил РИА Новости представитель авиакомпании в среду.В понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в эту страну. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов вируса завезено в Россию из этой страны. Суточный прирост случаев коронавируса в Турции во вторник вновь стал рекордным с начала пандемии и составил 59 187, свидетельствуют данные минздрава республики.Он добавил, что процедура получения компенсаций для пассажиров пока прорабатывается.
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анна попова, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, turkish airlines, турция

Turkish Airlines вернет российским туристам деньги за билеты

11:54 14.04.2021 (обновлено: 12:24 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповОфис авиакомпании Turkish Airlines в Москве
Офис авиакомпании Turkish Airlines в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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АНКАРА, 14 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines получил уведомление от РФ об ограничении полетов, пассажирам вернут деньги или изменят дату вылета по их желанию, заявил РИА Новости представитель авиакомпании в среду.
В понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в эту страну. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов вируса завезено в Россию из этой страны. Суточный прирост случаев коронавируса в Турции во вторник вновь стал рекордным с начала пандемии и составил 59 187, свидетельствуют данные минздрава республики.
"Уведомление из России мы получили. Начиная с 15 апреля будет совершаться два рейса в неделю по маршруту Москва – Стамбул – Москва. Пассажиры, забронировавшие билеты на отмененные рейсы с 15 апреля по 1 июня, смогут либо получить свои деньги, либо поменять билеты на другие даты", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что процедура получения компенсаций для пассажиров пока прорабатывается.
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ТуризмАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияTurkish AirlinesТурция
 
 
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