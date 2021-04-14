https://ria.ru/20210414/teploenergetika-1728280606.html

СУЭК вложит более 50 млрд рублей в развитие красноярской теплоэнергетики

СУЭК вложит более 50 млрд рублей в развитие красноярской теплоэнергетики

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) намерена инвестировать в развитие теплоэнергетики в Красноярском крае более 50 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T17:12

2021-04-14T17:12

2021-04-14T17:12

новости суэк

россия

андрей мельниченко

сибирская угольная энергетическая компания

красноярский край

красноярск

экономика

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) намерена инвестировать в развитие теплоэнергетики в Красноярском крае более 50 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор СУЭК Степан Солженицын.Он напомнил, что среди крупнейших проектов СУЭК - установка современных электрофильтров со степенью очистки исходящих газов свыше 99 процентов на старейшей в Красноярске ТЭЦ-1, замещение малоэффективных котельных без систем газоочистки либо с низкой степенью очистки, для чего на Красноярский ТЭЦ-3 будет введен дополнительный энергоблок - он возьмёт на себя нагрузку малых котельных, опережающий ремонт и реконструкция тепловых сетей, обеспечение частного сектора краевого центра экологически чистым бездымным топливом.Кроме того, СУЭК совместно с региональными властями изучает возможность перехода части районов с индивидуальной застройкой на электроотопление, сделав его максимально доступным для населения.По его словам, компания несмотря на пандемию не только не снижает, а напротив, увеличивает темпы инвестирования.СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.

https://ria.ru/20210406/suek-1727036051.html

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россия, андрей мельниченко, сибирская угольная энергетическая компания, красноярский край, красноярск, экономика