СУЭК вложит более 50 млрд рублей в развитие красноярской теплоэнергетики
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) намерена инвестировать в развитие теплоэнергетики в Красноярском крае более 50 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор СУЭК Степан Солженицын.
"Все инвестиции СУЭК Андрея Мельниченко так или иначе связаны с экологией. Все они в той или иной сфере имеют экологический эффект, мы не разделяем технологию и экологию", - сказал Солженицын, выступая на пленарном заседании Красноярского экономического форума "Экономика и пандемия: российский взгляд".
Он напомнил, что среди крупнейших проектов СУЭК - установка современных электрофильтров со степенью очистки исходящих газов свыше 99 процентов на старейшей в Красноярске ТЭЦ-1, замещение малоэффективных котельных без систем газоочистки либо с низкой степенью очистки, для чего на Красноярский ТЭЦ-3 будет введен дополнительный энергоблок - он возьмёт на себя нагрузку малых котельных, опережающий ремонт и реконструкция тепловых сетей, обеспечение частного сектора краевого центра экологически чистым бездымным топливом.
Кроме того, СУЭК совместно с региональными властями изучает возможность перехода части районов с индивидуальной застройкой на электроотопление, сделав его максимально доступным для населения.
"Все эти проекты уже реализуются. Максимальный эффект от них будет достигнут к 2024 году. Электрификация – это наш разумный ответ идеям газификации",- сказал Солженицын.
По его словам, компания несмотря на пандемию не только не снижает, а напротив, увеличивает темпы инвестирования.
"Самое важное сегодня - это скорость. В последние годы много говорят о газификации Красноярска, но ее нужно ждать, и много лет. При этом качество жизни людям нужно здесь и сейчас, и важно отвечать адекватно на этот запрос", - заявил генеральный директор.
СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.