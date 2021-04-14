https://ria.ru/20210414/ssha-1728250116.html

Косачев прокомментировал доклад американской разведки об угрозах

Косачев прокомментировал доклад американской разведки об угрозах

В Вашингтоне удивятся, насколько потенциал России не угрожает США, если они ослабят свою антироссийскую активность, действия Москвы – реакция, а не вызов,... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T15:03

2021-04-14T15:03

2021-04-14T15:03

россия

константин косачев

сша

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. В Вашингтоне удивятся, насколько потенциал России не угрожает США, если они ослабят свою антироссийскую активность, действия Москвы – реакция, а не вызов, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее разведывательное сообщество США представило ежегодный доклад, посвященный оценке глобальных угроз. В документе, в частности, утверждается, что Россия будет пытаться подорвать влияние Вашингтона и ослабить альянсы стран Запада."В США вышла в свет ежегодная "Оценка глобальных угроз", которую подготовили 18 разведывательных служб США. В несекретной части перечисляются основные страны, представляющие угрозу для США. Разумеется, в числе самых "любимых" противников - Россия, а также Китай, Иран и Северная Корея", - написал Косачев в Facebook.По мнению Вашингтона, эти страны "продемонстрировали способность и намерение продвигать свои интересы за счет Соединенных Штатов и их союзников, несмотря на пандемию"."Вина" России указана как ее стремление расширять свое глобальное присутствие в военной сфере, в области разведки, безопасности, торговли и энергетики, налаживать партнерские отношения как с союзниками, так и противниками США, и в первую очередь это касается растущего стратегического сотрудничества с Китаем, добавил политик."То есть, попросту говоря, Россия планирует вести себя как суверенная мировая держава, делать все то, что делают сами США, а это по понятиям продвигаемого Западом "порядка, построенного на правилах" - высшая крамола", - отметил он.Косачев также считает, что вывод разведок США о том, что Россия якобы продолжит развивать военный, ядерный, космический, энергетический, кибер- и разведывательный потенциал, чтобы "подрывать" позиции Вашингтона, "надо расценивать исключительно с точки зрения действий самих США"."Если цель США в том, чтобы срывать проекты между ЕС и Россией, поддерживать антироссийские перевороты по границам России, совершать агрессии против суверенных государств в разных регионах мира – Россия действительно будет делать все возможное для того, чтобы сохранить стабильность, безопасность и действие норм международного права", - подчеркнул законодатель.По его словам, "действия России – реакция, а не вызов". "Другое дело, что в Вашингтоне привыкли к подчинению, а не сопротивлению. Но в многополярном мире так не бывает", - добавил он.Перемены должны произойти, они назрели, уверен сенатор. "Остается надежда на предстоящий саммит двух президентов. Решения в конечном счете принимать им", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20210414/obespokoennost-1728209184.html

https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html

https://ria.ru/20210413/gorbachev-1728157087.html

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россия, константин косачев, сша, в мире