Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210414/ssha-1728250116.html
Косачев прокомментировал доклад американской разведки об угрозах
Косачев прокомментировал доклад американской разведки об угрозах
В Вашингтоне удивятся, насколько потенциал России не угрожает США, если они ослабят свою антироссийскую активность, действия Москвы – реакция, а не вызов,... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:03
2021-04-14T15:03
россия
константин косачев
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601637707_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_aab20fea29324ddda966c9c8bd414647.jpg
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. В Вашингтоне удивятся, насколько потенциал России не угрожает США, если они ослабят свою антироссийскую активность, действия Москвы – реакция, а не вызов, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее разведывательное сообщество США представило ежегодный доклад, посвященный оценке глобальных угроз. В документе, в частности, утверждается, что Россия будет пытаться подорвать влияние Вашингтона и ослабить альянсы стран Запада."В США вышла в свет ежегодная "Оценка глобальных угроз", которую подготовили 18 разведывательных служб США. В несекретной части перечисляются основные страны, представляющие угрозу для США. Разумеется, в числе самых "любимых" противников - Россия, а также Китай, Иран и Северная Корея", - написал Косачев в Facebook.По мнению Вашингтона, эти страны "продемонстрировали способность и намерение продвигать свои интересы за счет Соединенных Штатов и их союзников, несмотря на пандемию"."Вина" России указана как ее стремление расширять свое глобальное присутствие в военной сфере, в области разведки, безопасности, торговли и энергетики, налаживать партнерские отношения как с союзниками, так и противниками США, и в первую очередь это касается растущего стратегического сотрудничества с Китаем, добавил политик."То есть, попросту говоря, Россия планирует вести себя как суверенная мировая держава, делать все то, что делают сами США, а это по понятиям продвигаемого Западом "порядка, построенного на правилах" - высшая крамола", - отметил он.Косачев также считает, что вывод разведок США о том, что Россия якобы продолжит развивать военный, ядерный, космический, энергетический, кибер- и разведывательный потенциал, чтобы "подрывать" позиции Вашингтона, "надо расценивать исключительно с точки зрения действий самих США"."Если цель США в том, чтобы срывать проекты между ЕС и Россией, поддерживать антироссийские перевороты по границам России, совершать агрессии против суверенных государств в разных регионах мира – Россия действительно будет делать все возможное для того, чтобы сохранить стабильность, безопасность и действие норм международного права", - подчеркнул законодатель.По его словам, "действия России – реакция, а не вызов". "Другое дело, что в Вашингтоне привыкли к подчинению, а не сопротивлению. Но в многополярном мире так не бывает", - добавил он.Перемены должны произойти, они назрели, уверен сенатор. "Остается надежда на предстоящий саммит двух президентов. Решения в конечном счете принимать им", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20210414/obespokoennost-1728209184.html
https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html
https://ria.ru/20210413/gorbachev-1728157087.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601637707_383:0:3114:2048_1920x0_80_0_0_cffa15648acdfcf521e797c5dfc95276.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, константин косачев, сша, в мире

Косачев прокомментировал доклад американской разведки об угрозах

15:03 14.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. В Вашингтоне удивятся, насколько потенциал России не угрожает США, если они ослабят свою антироссийскую активность, действия Москвы – реакция, а не вызов, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее разведывательное сообщество США представило ежегодный доклад, посвященный оценке глобальных угроз. В документе, в частности, утверждается, что Россия будет пытаться подорвать влияние Вашингтона и ослабить альянсы стран Запада.
"В США вышла в свет ежегодная "Оценка глобальных угроз", которую подготовили 18 разведывательных служб США. В несекретной части перечисляются основные страны, представляющие угрозу для США. Разумеется, в числе самых "любимых" противников - Россия, а также Китай, Иран и Северная Корея", - написал Косачев в Facebook.
По мнению Вашингтона, эти страны "продемонстрировали способность и намерение продвигать свои интересы за счет Соединенных Штатов и их союзников, несмотря на пандемию".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
12:07
В Кремле оценили обеспокоенность США из-за перемещения войск по России

"То есть вина оппонентов США в том, что они в состоянии отстаивать свои интересы, однако мир устроен так, что это возможно лишь за счет США: если какие-то независимые от США страны укрепляются, то Америке от этого почему-то все время плохо", - отметил сенатор.

"Вина" России указана как ее стремление расширять свое глобальное присутствие в военной сфере, в области разведки, безопасности, торговли и энергетики, налаживать партнерские отношения как с союзниками, так и противниками США, и в первую очередь это касается растущего стратегического сотрудничества с Китаем, добавил политик.
"То есть, попросту говоря, Россия планирует вести себя как суверенная мировая держава, делать все то, что делают сами США, а это по понятиям продвигаемого Западом "порядка, построенного на правилах" - высшая крамола", - отметил он.
Косачев также считает, что вывод разведок США о том, что Россия якобы продолжит развивать военный, ядерный, космический, энергетический, кибер- и разведывательный потенциал, чтобы "подрывать" позиции Вашингтона, "надо расценивать исключительно с точки зрения действий самих США".
Граффити с изображение статуи Свободы - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 08:00
США с помощью санкций уничтожают свое главенство над миром
"Если цель США в том, чтобы срывать проекты между ЕС и Россией, поддерживать антироссийские перевороты по границам России, совершать агрессии против суверенных государств в разных регионах мира – Россия действительно будет делать все возможное для того, чтобы сохранить стабильность, безопасность и действие норм международного права", - подчеркнул законодатель.

"Но в Вашингтоне удивятся, насколько потенциал России на самом деле не угрожает Америке, если та ослабит свою антироссийскую активность, тем более у российских границ", - отметил Косачев.

По его словам, "действия России – реакция, а не вызов". "Другое дело, что в Вашингтоне привыкли к подчинению, а не сопротивлению. Но в многополярном мире так не бывает", - добавил он.
Перемены должны произойти, они назрели, уверен сенатор. "Остается надежда на предстоящий саммит двух президентов. Решения в конечном счете принимать им", - заключил парламентарий.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
Вчера, 21:20
Пушкова удивили слова Горбачева об отношениях России и США
 
РоссияКонстантин КосачевСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
Лента новостейМолния