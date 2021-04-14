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Эксперт оценила результат денонсации налогового соглашения с Нидерландами
Эксперт оценила результат денонсации налогового соглашения с Нидерландами
Россия не откажется от разрыва налогового соглашения с Нидерландами, даже если этот шаг повлечет серьезные проблемы для крупных компаний, поэтому... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T05:20
2021-04-14T05:20
россия
яндекс
госдума рф
владимир путин
кипр
москва
люксембург (государство)
экономика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия не откажется от разрыва налогового соглашения с Нидерландами, даже если этот шаг повлечет серьезные проблемы для крупных компаний, поэтому зарегистрированным в иностранных юрисдикциях российским холдингам, возможно, придется задуматься об изменении своей корпоративной структуры, заявила РИА Новости главный налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова.Правительство РФ в понедельник одобрило и внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Российские власти пошли на этот шаг после того, как переговоры об изменении этого соглашения не увенчались успехом."Разрыв налогового соглашения с Нидерландами вполне вписывается в общую политику властей РФ на пересмотр налогового взаимодействия с иностранными государствами", - добавила Попова.Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.Изменения пока затронули четыре страны: налоговые соглашения с Кипром, Мальтой и Люксембургом уже пересмотрены. Денонсация соглашения с Нидерландами, по словам эксперта, будет иметь негативные последствия для бизнеса, но принесет пользу российской казне. "Изменение ставки для бизнеса означает повышение налогов, для бюджета - увеличение поступлений", – подчеркнула Попова."Если говорить о крупных холдингах, как "Яндекс", то вполне вероятны изменения в их корпоративной структуре для снижения налоговой нагрузки", - полагает эксперт. Она признала, что компании могут рассматривать этот шаг как снижение привлекательности России в качестве налоговой юрисдикции. "В то же время в конечном счете порядок и нюансы налогообложения будут зависеть от договаривающихся сторон", - заключила Попова.
https://ria.ru/20210413/nalogi-1728135990.html
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россия, яндекс, госдума рф, владимир путин, кипр, москва, люксембург (государство), экономика

Эксперт оценила результат денонсации налогового соглашения с Нидерландами

05:20 14.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия не откажется от разрыва налогового соглашения с Нидерландами, даже если этот шаг повлечет серьезные проблемы для крупных компаний, поэтому зарегистрированным в иностранных юрисдикциях российским холдингам, возможно, придется задуматься об изменении своей корпоративной структуры, заявила РИА Новости главный налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова.
Правительство РФ в понедельник одобрило и внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Российские власти пошли на этот шаг после того, как переговоры об изменении этого соглашения не увенчались успехом.
"Стоит учитывать, что речь идет об оттоке довольно больших объемов средств в виде дивидендов - об этом говорят отчеты правительства", - отметила эксперт. Согласно пояснительной записке к законопроекту, российские компании выплатили через Нидерланды за 2017-2019 годы дивидендов и процентов на сумму более 1,2 триллиона рублей, с которых было удержано 32,5 миллиарда рублей налогов.
"Разрыв налогового соглашения с Нидерландами вполне вписывается в общую политику властей РФ на пересмотр налогового взаимодействия с иностранными государствами", - добавила Попова.
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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В Минфине озвучили позицию по налоговому соглашению с Нидерландами
Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.
Изменения пока затронули четыре страны: налоговые соглашения с Кипром, Мальтой и Люксембургом уже пересмотрены. Денонсация соглашения с Нидерландами, по словам эксперта, будет иметь негативные последствия для бизнеса, но принесет пользу российской казне. "Изменение ставки для бизнеса означает повышение налогов, для бюджета - увеличение поступлений", – подчеркнула Попова.
"Если говорить о крупных холдингах, как "Яндекс", то вполне вероятны изменения в их корпоративной структуре для снижения налоговой нагрузки", - полагает эксперт. Она признала, что компании могут рассматривать этот шаг как снижение привлекательности России в качестве налоговой юрисдикции. "В то же время в конечном счете порядок и нюансы налогообложения будут зависеть от договаривающихся сторон", - заключила Попова.
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РоссияЯндексГосдума РФВладимир ПутинКипрМоскваЛюксембург (государство)Экономика
 
 
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