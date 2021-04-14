https://ria.ru/20210414/partspiski-1728221116.html

Совфед одобрил закон об увеличении федеральной части партсписков

Совфед одобрил закон об увеличении федеральной части партсписков

Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о расширении федеральной части партийных списков на выборах депутатов Госдумы. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T13:02

2021-04-14T13:02

2021-04-14T13:02

россия

совет федерации рф

госдума рф

политика

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о расширении федеральной части партийных списков на выборах депутатов Госдумы.Теперь общефедеральная часть федерального списка кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы увеличится с 10 до 15 кандидатов.Согласно действующему законодательству, федеральный список партий на выборах в Госдуму, который должен включать в себя не менее 200 и не более 400 кандидатов, может быть разбит на общефедеральную и региональную части. Сейчас в первую из них может быть включено не более 10 кандидатов.По мнению авторов законопроекта, нововведение позволит партиям, выдвигающим списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы, более полно и детально представлять программные и идейные установки избирателям и повысить информированность граждан о своих позициях по различным вопросам.В 2021 году пройдут выборы депутатов Госдумы. Кроме того, в единый день голосования 19 сентября также запланированы прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.Закон поступает на подпись президенту.

https://ria.ru/20210407/zakon-1727182706.html

https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html

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россия, совет федерации рф, госдума рф, политика