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Бабочки, шмели и божьи коровки начали просыпаться в Москве
Бабочки, шмели и божьи коровки начали просыпаться в Москве
Бабочки, шмели, божьи коровки и некоторые другие насекомые начали просыпаться в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-14T16:21
2021-04-16T12:18
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
насекомые
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Бабочки, шмели, божьи коровки и некоторые другие насекомые начали просыпаться в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Еще в марте, когда на природных территориях лежал снег, специалисты заметили первых насекомых. Существуют некоторые виды, которым даже снежный покров не помеха. Один из них – зимний комар (Trichocera hiemalis), которого можно встретить ранней весной или глубокой осенью, а иногда и зимой, за что они и получили свое название. Недавно на природных территориях появились и красочные бабочки",- рассказали в пресс-службе.Как отметили в департаменте, первой проснулась крапивница - яркая, пестрая бабочка с крыльями кирпично-красного цвета. "После крапивницы просыпается лимонница. Ее самка имеет бледно-желто-зеленую окраску, а самец - ярко-желтую. Наблюдательные гости природных территорий Москвы уже заметили и маленьких ярко-красных божьих коровок", - отметили в департаменте.А пчелы на пасеках Мосприроды уже совершили свои первые весенние облеты. Всю зиму они не вылетают из улья, а усиленно питаются и тратят энергию на поддержание в улье необходимого температурного режима, чтобы обогревать матку и самих себя. В первые теплые дни пчелы ненадолго покидают улей, чтобы совершить очистительный облет после зимовки. "Для специалистов это возможность оценить, как пчелиные семьи пережили зиму",- отметили в пресс-службе.
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мосприрода, москва, насекомые

Бабочки, шмели и божьи коровки начали просыпаться в Москве

16:21 14.04.2021 (обновлено: 12:18 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкШмель в парке "Музеон" в Москве
Шмель в парке Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Бабочки, шмели, божьи коровки и некоторые другие насекомые начали просыпаться в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Еще в марте, когда на природных территориях лежал снег, специалисты заметили первых насекомых. Существуют некоторые виды, которым даже снежный покров не помеха. Один из них – зимний комар (Trichocera hiemalis), которого можно встретить ранней весной или глубокой осенью, а иногда и зимой, за что они и получили свое название. Недавно на природных территориях появились и красочные бабочки",- рассказали в пресс-службе.
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Как отметили в департаменте, первой проснулась крапивница - яркая, пестрая бабочка с крыльями кирпично-красного цвета. "После крапивницы просыпается лимонница. Ее самка имеет бледно-желто-зеленую окраску, а самец - ярко-желтую. Наблюдательные гости природных территорий Москвы уже заметили и маленьких ярко-красных божьих коровок", - отметили в департаменте.
Кроме того, ранней весной в садах и парках появляются шмели. "Даже если на улице еще прохладно, шмелю все нипочем. Температура его тела может подниматься до плюс 40 градусов, даже если на улице всего лишь плюс 10. Чем холоднее, тем громче они жужжат, ведь гудение – это очень быстрое сокращение грудных мышц шмеля. Насекомое таким образом согревается", - рассказали в пресс-службе.
А пчелы на пасеках Мосприроды уже совершили свои первые весенние облеты. Всю зиму они не вылетают из улья, а усиленно питаются и тратят энергию на поддержание в улье необходимого температурного режима, чтобы обогревать матку и самих себя. В первые теплые дни пчелы ненадолго покидают улей, чтобы совершить очистительный облет после зимовки. "Для специалистов это возможность оценить, как пчелиные семьи пережили зиму",- отметили в пресс-службе.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМоскванасекомые
 
 
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