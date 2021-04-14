https://ria.ru/20210414/nasekomye-1728550786.html

Бабочки, шмели и божьи коровки начали просыпаться в Москве

Бабочки, шмели и божьи коровки начали просыпаться в Москве

Бабочки, шмели, божьи коровки и некоторые другие насекомые начали просыпаться в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-14T16:21

2021-04-14T16:21

2021-04-16T12:18

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мосприрода

москва

насекомые

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Бабочки, шмели, божьи коровки и некоторые другие насекомые начали просыпаться в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Еще в марте, когда на природных территориях лежал снег, специалисты заметили первых насекомых. Существуют некоторые виды, которым даже снежный покров не помеха. Один из них – зимний комар (Trichocera hiemalis), которого можно встретить ранней весной или глубокой осенью, а иногда и зимой, за что они и получили свое название. Недавно на природных территориях появились и красочные бабочки",- рассказали в пресс-службе.Как отметили в департаменте, первой проснулась крапивница - яркая, пестрая бабочка с крыльями кирпично-красного цвета. "После крапивницы просыпается лимонница. Ее самка имеет бледно-желто-зеленую окраску, а самец - ярко-желтую. Наблюдательные гости природных территорий Москвы уже заметили и маленьких ярко-красных божьих коровок", - отметили в департаменте.А пчелы на пасеках Мосприроды уже совершили свои первые весенние облеты. Всю зиму они не вылетают из улья, а усиленно питаются и тратят энергию на поддержание в улье необходимого температурного режима, чтобы обогревать матку и самих себя. В первые теплые дни пчелы ненадолго покидают улей, чтобы совершить очистительный облет после зимовки. "Для специалистов это возможность оценить, как пчелиные семьи пережили зиму",- отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210413/ptitsy-1728252286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва, насекомые