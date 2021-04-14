https://ria.ru/20210414/minnikhanov-1728263295.html

Минниханов пригласил БиГ к участию в группе "Россия — Исламский мир"

Минниханов пригласил БиГ к участию в группе "Россия — Исламский мир"

Президент Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий группу стратегического видения "Россия - Исламский мир", пригласил представителей Боснии и Герцеговины... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T16:03

2021-04-14T16:03

2021-04-14T16:03

республика татарстан

минтимер шаймиев

рустам минниханов

владимир путин

москва

кувейт

республика татарстан (татарстан)

стамбул

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155077/47/1550774787_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_d56198fb8da0c39578cf5e311af4dfeb.jpg

КАЗАНЬ, 14 апр - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий группу стратегического видения "Россия - Исламский мир", пригласил представителей Боснии и Герцеговины участвовать в работе группы, сообщает пресс-служба главы республики.Делегация Татарстана во главе с Миннихановым в среду находится в Боснии и Герцеговине с рабочей поездкой, в ходе которой обсуждаются актуальные направления двустороннего сотрудничества, вопросы расширения взаимодействия. В частности состоялась встреча Минниханова с членами президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, Шефиком Джаферовичем и Желько Комшичем."Рустам Минниханов рассказал о деятельности группы стратегического видения "Россия - Исламский мир", которую он возглавляет по поручению президента РФ Владимира Путина, а также пригласил представителей Боснии и Герцеговины участвовать в работе группы", - говорится в сообщении.Отдельно Минниханов, как отмечается, обратил внимание на важность обмена передовыми практиками.Милорад Додик сообщил, что со своей стороны поспособствует включению в группу стратегического видения "Россия - Исламский мир" представителей Боснии и Герцеговины.Группа стратегического видения "Россия - Исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил президента Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия - Исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание в обновленном формате. В настоящее время в группу входят 33 известных государственных и общественных деятеля из 27 мусульманских государств, в том числе бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели.Возобновление деятельности группы на современном этапе призвано содействовать процессу дальнейшего сближения России с исламским миром на культурно-цивилизационной основе, согласованию позиций по основным международным проблемам, содействию в налаживании контактов с упором на расширение экономического сотрудничества и взаимодействие молодежных организаций. В рамках деятельности группы планируется также проводить работу по пропаганде традиционных ценностей мусульманских народов России с целью противодействия исламистским радикальным идеям.

https://ria.ru/20210414/tatarstan-1728213738.html

https://ria.ru/20210413/tatarstan-1728117383.html

москва

кувейт

республика татарстан (татарстан)

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минтимер шаймиев, рустам минниханов, владимир путин, москва, кувейт, республика татарстан (татарстан), стамбул, в мире