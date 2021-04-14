Минниханов пригласил БиГ к участию в группе "Россия — Исламский мир"
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
КАЗАНЬ, 14 апр - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий группу стратегического видения "Россия - Исламский мир", пригласил представителей Боснии и Герцеговины участвовать в работе группы, сообщает пресс-служба главы республики.
Делегация Татарстана во главе с Миннихановым в среду находится в Боснии и Герцеговине с рабочей поездкой, в ходе которой обсуждаются актуальные направления двустороннего сотрудничества, вопросы расширения взаимодействия. В частности состоялась встреча Минниханова с членами президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, Шефиком Джаферовичем и Желько Комшичем.
"Рустам Минниханов рассказал о деятельности группы стратегического видения "Россия - Исламский мир", которую он возглавляет по поручению президента РФ Владимира Путина, а также пригласил представителей Боснии и Герцеговины участвовать в работе группы", - говорится в сообщении.
Отдельно Минниханов, как отмечается, обратил внимание на важность обмена передовыми практиками.
Милорад Додик сообщил, что со своей стороны поспособствует включению в группу стратегического видения "Россия - Исламский мир" представителей Боснии и Герцеговины.
Группа стратегического видения "Россия - Исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил президента Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия - Исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание в обновленном формате. В настоящее время в группу входят 33 известных государственных и общественных деятеля из 27 мусульманских государств, в том числе бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели.
Возобновление деятельности группы на современном этапе призвано содействовать процессу дальнейшего сближения России с исламским миром на культурно-цивилизационной основе, согласованию позиций по основным международным проблемам, содействию в налаживании контактов с упором на расширение экономического сотрудничества и взаимодействие молодежных организаций. В рамках деятельности группы планируется также проводить работу по пропаганде традиционных ценностей мусульманских народов России с целью противодействия исламистским радикальным идеям.