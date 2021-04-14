https://ria.ru/20210414/lgoty-1728217952.html

Льготы многодетным семьям в 2021 – какие положены?

Льготы многодетным семьям в 2021 – какие положены?

Льготы многодетным семьям – это скидки, налоговые вычеты и субсидии со стороны государства гражданам, имеющим трех и более детей. Какие льготы положены... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:12

2021-04-14T14:12

2021-04-14T14:12

многодетные семьи

льготы

общество

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Льготы многодетным семьям – это скидки, налоговые вычеты и субсидии со стороны государства гражданам, имеющим трех и более детей. Какие льготы положены многодетным, и на какие выплаты они имеют право в 2021 году – в материале РИА Новости.Какие семьи считаются многодетными?Многодетная семья в России в 2021 году – это семья, имеющая трех и более детей. По федеральному законодательству субъекты наделены правом решать, кого отнести к этой категории, с учетом местных особенностей. Власти некоторых регионов дополнительно поддерживают многодетные семьи, увеличивая возраст детей до 21 года или до 23 лет. При этом ребенок должен учиться или служить в армии по призыву.- В Москве, например, многодетной признается семья, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них 16 лет, если не учится, и 18 лет, если продолжает учебу в школе, - рассказала РИА Новости юрист Алена Лермонтова.Перечень льгот для многодетных семей"Базовый набор" льгот определен на федеральном уровне указом президента РФ №431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей".Налоговые льготыРодители трех и более детей, которые работают официально, имеют право получать стандартный налоговый вычет - частично или в полном объеме возвращать 13% НДФЛ.За первых двух детей многодетным родителям полагается по 1400 рублей, а за третьего и последующих по 3000 рублей. За детей-инвалидов также начисляется компенсация от 6 000 до 12 000 рублей.При этом важно учитывать, что как только суммарный годовой доход родителя превысит 350 000 рублей, получать вычет будет нельзя. То есть человек с зарплатой в 50 000 рублей "исчерпает лимит" за 7 месяцев. Оставшуюся часть года он будет уплачивать 13% в полном размере.Кроме того, для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми в России действует дополнительный вычет по налогу на имущество: по 5 квадратных метров на каждого ребенка за комнату или квартиру и по 7 квадратных метров за дом или часть дома. Также действует вычет в размере 6 соток по земельному налогу.- Это означает, что владелец квартиры, у которого трое детей, может не платить налог со всех, допустим, 35 "квадратов" площади. Кроме обычного вычета в размере 20 квадратных метров ему предоставляется и дополнительный - по 5 квадратных метров на каждого из троих детей. Обе льготы можно использовать только по одному объекту, - отметила специалист.Транспортные льготыМашинаЛьгота для многодетных семей, касающаяся транспорта, - это возможность не платить транспортный налог или же вносить в счет государства только 1 рубль. Однако в каждом регионе страны действуют свои правила на этот счет. Как правило, от уплаты данного налога освобождают только одного родителя в многодетной семье. Также в расчет берут и количество лошадиных сил.Проезд на общественном транспортеСогласно указу президента РФ от 05.05.1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", бесплатный проезд обеспечивают учащимся общеобразовательных школ.Дети могут бесплатно передвигаться на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов.РЖД билетыГосударство не предусмотрело скидок на железнодорожный транспорт для многодетных семей, однако РЖД взяли это на себя, за свой счет. К таким льготам относятся:Кроме того, действует льготный проезд для детей, а также различные акции от РЖД. Например, в летнее время многодетные семьи могут путешествовать на поездах со скидкой 20%.АвиабилетыМногодетные семьи в 2021 году могут участвовать в трех программах льготных авиаперевозок:Купить билеты можно у одной из 12 авиакомпаний, участвующих в программе. Это - “Аэрофлот”, S7 Airlines, “Уральские авиалинии”, Nordwind Airlines, Smartavia, “Якутия”, “Алроса”, NordStar, Red Wings, “ИрАэро”, Utair и “Азимут”.- Количество мест обычно ограничено. Более точную информацию о скидках лучше узнавать в офисе той или иной компании или позвонить в ее контактный центр, - пояснила Алена Лермонтова.Льготы на коммунальные услугиПолучение скидки на оплату коммунальных услуг гарантирует многодетным россиянам федеральный закон "О мерах по социальной поддержке многодетных семей".На местном уровне власти могут установить более высокую скидку. Оплата капитального ремонта чаще всего не попадает под эту льготу.Льготы по ипотекеЕсли в семье второй или последующий ребенок родился в 2018 году и позднее, то семья вправе взять ипотеку по ставке 6%. Она будет действовать весь срок кредита.Программа позволяет купить квартиру или дом у застройщика, а также рефинансировать имеющийся кредит. Первоначальный взнос составляет не менее 15%.Также для многодетных доступно погашение 450 000 рублей долга по ипотеке. Для этого третий или последующий ребенок заемщика должен родиться в промежутке с 2019 по 2022 год.Программа позволяет оплатить часть или всю сумму долга по кредиту на квартиру или дом. Договор ипотеки или рефинансирования может быть заключен и до 2019 года, но не позднее 1 июля 2023 года.Такой вид государственной поддержки можно использовать один раз. Для оформления субсидии нужно обратиться к банку, который выдавал кредит.Помимо всего, многодетные семьи имеют право получить отсрочку или уменьшение платежей по ипотеке, если попали в трудную жизненную ситуацию.В течение 6 месяцев семьям разрешается уменьшить или не вносить платежи по кредиту без штрафных санкций со стороны банка и вреда для кредитной истории. Получать согласие банка на так называемые ипотечные каникулы не требуется. Отсрочку по платежам можно использовать только по договору ипотеки на единственное жилье. Трудной жизненной ситуацией считаются:Список документов для подтверждения трудной жизненной ситуации указан в п. 8 ст. 6.1-1 закона о потребительском кредите.Льготы при поступлении в вузДети из многодетных семей поступают в вузы наравне с остальными абитуриентами. Льготы государством для них не предусмотрены.Льготы в школеПо закону учащиеся из многодетных семей должны быть обеспечены бесплатным питанием (завтраками и обедами) в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях страны. Кроме того, их должны обеспечить школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения в общеобразовательном учреждении.Также власти обязаны обеспечить учащимся один день в месяц бесплатного посещения музеев, выставок и парков культуры и отдыха.Льготы многодетным матерям и отцамМногодетный родитель-одиночка, будь то мать или отец, имеет право на те же льготы, что и члены полной семьи. Большая часть льгот предусмотрена указом президента РФ № 431, а государство и субъекты страны могут вводить дополнительные меры социальной поддержки.По закону родителю полагаются:Особенности льгот по регионамКаждый регион определяет свой набор соцподдержки для многодетных семей, помимо федеральных льгот. Субъекты устанавливают дополнительные субсидии на оплату коммунальных услуг, определяют правила освобождения от транспортного налога, дают скидки на оплату парковки, а также назначают разовые, ежемесячные и ежегодные пособия.Чтобы узнать полный перечень льгот в своем регионе, нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства лично или по телефону.Льготы многодетным малоимущим семьямМногодетная семья признается малоимущей, если ее общий средний доход на человека в месяц ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Таким семьям чаще всего назначают детское пособие. Размеры его зависят от региона.В Санкт-Петербурге предусмотрены свои льготы: ежегодная компенсация на детей до 18 лет из многодетных семей, обучающихся в школе или техникуме, — 4467 рублей; ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего и последующих детей — 11 176,2 рубля; ежемесячная компенсация на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни детям из многодетных семей, получающим пенсию по случаю потери кормильца, — 4312 рублей; социальная выплата для приобретения или строительства жилых помещений; путевки в детские лагеря и санатории и другие.Как оформить льготыЧтобы получить информацию о льготах и правилах их оформления, многодетной семье нужно обратиться в отдел соцзащиты, MФЦ или Пенсионный фонд РФ.Необходимые документыДля получения статуса многодетной семьи, помимо заявления, необходимо предоставить следующие документы:При этом список документов может варьироваться в зависимости от региона.После получения удостоверения можно приступать к оформлению тех или иных льгот. Для этого понадобятся: паспорт, справка с места жительства, свидетельства о рождении детей, реквизиты банковского счета и другие документы, помимо соответствующего заявления.- Также часто требуется выписка из домовой книги, свидетельствующая о регистрации по месту жительства заявителя, его супруга и детей, документ о совместном проживании детей с заявителем, - отметила эксперт.Полный список документов для получения льготы или пособия можно получить в органах соцзащиты, ПФР или МФЦ.ВопросыКакие документы нужны для продления статуса многодетной семьи?- Для процедуры требуются: ранее полученное удостоверение многодетной семьи; копии документов, удостоверяющих личность родителей; копии свидетельств о рождении детей; копия свидетельства о заключении брака (при наличии); копии паспортов детей, достигших 14-летнего возраста; выписка из домовой книги о регистрации по месту жительства заявителя, его супруга и детей; документ о совместном проживании детей с заявителем; справка об обучении совершеннолетнего ребенка заявителя (если такой факт имеется), при условии, если в семье воспитывается менее трех несовершеннолетних детей; документ, подтверждающий прохождение совершеннолетним ребенком заявителя срочной военной службы по призыву (если такой факт имеется), при условии, если в семье воспитывается менее трех несовершеннолетних детей, - сообщила юрист.Теряется ли статус многодетной семьи при разводе- Этот вопрос регулируется региональным законодательством. Как правило, статус многодетной семьи сохраняется у того родителя, который проживает с 3 и более детьми до 18 лет (или до 23, если они обучаются в вузе очно) и воспитывает их, - отметила Алена Лермонтова.

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многодетные семьи, льготы, общество