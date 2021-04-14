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Мирослав Лазански: давление Запада на Сербию толкает ее к России и Китаю
Мирослав Лазански: давление Запада на Сербию толкает ее к России и Китаю
Глава МИД Сербии Никола Селакович на этой неделе приедет в Россию, где у него, в том числе, пройдут переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. В... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:00
2021-04-14T16:00
россия
турецкий поток
александр вучич
российский фонд прямых инвестиций
одкб
владимир путин
москва
сербия
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Глава МИД Сербии Никола Селакович на этой неделе приедет в Россию, где у него, в том числе, пройдут переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. В преддверии поездки сербский посол в Москве Мирослав Лазански рассказал корреспонденту РИА Новости Елена Протопоповой о повестке дня предстоящего визита, а также о других запланированных контактах и готовящихся к подписанию соглашениях, о том, какую вакцину от коронавируса предпочитают сербы, и зачем Белграду участие в проекте газопровода "Турецкий поток".– Господин посол, какова повестка предстоящих российско-сербских переговоров? Какие соглашения планируются к подписанию?– У нас уже есть соглашение с РФ о стратегическом партнерстве. Его подписали несколько лет назад. Сербия – единственная страна в Европе, не считая Белоруссию, у которой есть подписанное соглашение о стратегическом партнерстве с РФ. Встреча Селаковича с господином Лавровым является очень значимой, важной, она является продолжением наших контактов.Кстати, если говорить о встречах президента (Сербии – ред.) Александра Вучича с иностранными политиками, государственными деятелями, то именно с российским президентом Владимиром Путиным у него самое большое число встреч. Нет государственных деятелей, с которыми он больше встречался, чем с Путиным. А в прошлом году единственной страной, которую министр Лавров посетил дважды, была Сербия.Но вот что будет подписано, трудно сказать. Мы, конечно, выразим благодарность РФ за поддержку на международных площадках, прежде всего в ООН, по вопросу Косово и Метохии, и, конечно, за помощь в строительстве Храма Святого Саввы. Российский скульптор Александр Рукавишников создал памятник основателю средневекового сербского государства Стефану Немане. Мы за это очень благодарны.Если говорить об актуальных российско-сербских договоренностях, то есть возможное соглашение с РЖД о строительстве железнодорожной кольцевой дороги в Белграде, которая свяжет все города-сателлиты вокруг сербской столицы. Мы надеемся, что будет подписано соглашение об этом. В Москве уже была делегация из города Белграда.– А что за поезда будут ездить по этому кольцу?– Скоростные поезда, как здесь – на МЦК. Нам надо покупать у России подвижные составы. РЖД будет строить и дорогу, и всю инфраструктуру. В принципе, устная договоренность по этому вопросу уже есть, как было сказано во время визита делегации из Белграда, были встречи с представителями РЖД. Стоимость этого проекта – почти миллиард евро.– То есть осталось его только оформить, подписать?– Да.– Будет ли это соглашение в повестке предстоящего визита главы МИД?– Эти переговоры идут напрямую между властями Белграда и РЖД.– А какими все-таки будут основные темы переговоров главы МИД Сербии в Москве?– Прежде всего на повестке будут вопросы двусторонних соглашений, взаимная поддержка России и Сербии на международной арене, ситуация на Балканах, разные мировые, близкие нам темы. Мы также поднимем тему положения сербских рабочих в РФ, чтобы они не должны были каждые три месяца выезжать из РФ из-за визы. Мы хотим, чтобы их положение в РФ было таким же, как у рабочих из Узбекистана, Казахстана, которые приезжают работать по сезонам.– Сербия в настоящее время в ОДКБ имеет статус наблюдателя. Какие у вас планы, собираетесь ли вы становиться членом ОДКБ?– Сербия – военно-нейтральная страна. Мы не хотим быть членом ни одного военного блока – ни ОДКБ, ни НАТО.– То есть менять свой статус в ОДКБ вы не планируете?– Нет. Мы не думаем об этом. Но наша позиция нейтральная. Мы держимся этой позиции.– Какие еще сербско-российские контакты на высшем и высоком уровнях планируются в ближайшее время?– Мы в Сербии надеемся, что в мае президент Владимир Путин приедет в Сербию. Потому что будет торжественное открытие Храма Святого Саввы, который станет самым большим православным храмом на Балканах, а может быть и в мире. И построен он при помощи России и Русской православной церкви.Мы ожидаем, что президент Путин вместе с президентом Вучичем торжественно его откроют. Также надеемся, что на мероприятие приедет патриарх Кирилл.– Это мероприятие и визит президента РФ уже обсуждаются с российской стороной?– Я знаю точно, что президент Вучич два раза за последний год сказал, что он ожидает приезда президента Путина в мае на открытие храма.– А уже определена дата открытия храма?– Это зависит от договоренности российской и сербской стороны. Раньше 9 мая это не произойдет. Наверное, в середине мая или в конце мая.– Как оцениваете взаимодействие РФ и Сербии в борьбе с коронавирусом? Ожидаются ли новые поставки "Спутника V" в Сербию? Если да, то в каких объемах? Как оцениваете перспективы по достигнутому ранее соглашению Российского фонда прямых инвестиций и Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак"? Когда начнется производство вакцины на базе сербского института?– Мы благодарны РФ за оказание помощи в борьбе с пандемией в прошлом году. В сербском обществе это вызвало положительное отношение. Российские военнослужащие провели большое число осмотров наших граждан, проводили дезинфекцию. Российские врачи помогали. Это было действительно отлично.В этом году мы закупаем вакцину "Спутник V", подписали соглашение о сотрудничестве в производстве вакцины. У нас она одобрена. Восемьдесят пять процентов жителей Сербии хотят вакцинироваться именно этой вакциной – "Спутник V". Почти 90% врачей хотят вакцинироваться ей. Хотя у нас в расположении есть и Pfizer, и AstraZeneca, и китайская вакцина. Но народ хочет российскую вакцину. Это показывает, насколько мы доверяем российской науке.– Вы сами тоже привились "Спутником V"?– Конечно! Я и все сотрудники посольства вакцинировались здесь в Москве. Полтора месяца назад мы приняли вторую дозу вакцины. Это было организовано через МИД РФ в "Москва-Сити". Поэтому мы ожидаем, что запасы вакцины "Спутник V", которые есть в Сербии, мы будем пополнять. Потом мы будем производить компоненты, которые мы получили из России. Первые партии компонентов вакцины сербского производства будут тестироваться в России, насколько они хорошо сделаны. Когда их качество будет одобрено Институтом Гамалеи, тогда мы начнем массовое производство.– Речь идет о производстве вакцины на базе сербского Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак"?– Да, именно о нем.– Производство компонентов "Спутника V" в Сербии еще не началось?– Начнется около 20 мая.– А там будет осуществляться производство только для нужд Сербии? Или также на экспорт?– Это зависит от соглашения между российской и нашей стороной. Российская сторона должна разрешить.– А у Сербии хватит мощностей для производства на экспорт?– Прежде всего мы бы хотели привить наших граждан. Если будет достаточно мощностей, то мы будем ее также экспортировать.– Участок "Турецкого потока" в Сербии достроен. Как складывается ситуация вокруг него?– Мы уже получаем определенное количество газа через "Турецкий поток". Этот проект является значимым. Мне кажется, он является таким и для Болгарии. Остается только связка в Венгрии. Когда этот участок построят и в Венгрии, может быть, он потом пойдет и к Австрии. Для нас важно, чтобы этот газопровод был. В вопросе газа мы привязаны к России.Если закроется действующий газопровод через Украину, если прекратится поставка газа через него, нам нужен "Турецкий поток". Неизвестно, что будет с газопроводом, который идет через Украину.– То есть "Турецкий поток" дает вам страховку на случай, если газ через Украину не будет поступать?– Он для нас очень важный, потому что мы не знаем, что случится с этим газопроводом, который идет через Украину.– Ощущает ли Сербия на себе давление США из-за сотрудничества с Россией в энергетической сфере?– Сербия является независимой страной. Американцы предоставляют нам сжиженный газ, но он дороже в 2-2,5 раза, чем российский. И президент Вучич сказал, что мы будем покупать газ, который дешевле. Российский газ является самым дешевым. Если газ с Луны будет дешевле, мы будем покупать его. Это законы экономики.Мы не будем просто потому, что США что-то не нравится, давить на наш бюджет и покупать то, что невыгодно.– А если США заявят о санкциях?– Мне кажется, это не в их интересах – вводить санкции в отношении Сербии. Все-таки сейчас не 1999-й год, мир изменился. Если вводить санкции, то они должны быть введены через ООН. А так, когда одна страна вводит санкции в отношении другой в обход ООН, – это нарушение международного права.Мне кажется, что не в интересах Запада усложнять положение Сербии какими-либо ограничениями. Любое давление Запада на Сербию толкает ее к России и Китаю. Я думаю, что есть люди на Западе, которые это понимают.
https://ria.ru/20210414/serbiya-1728250442.html
https://ria.ru/20210307/vuchich-1600240224.html
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https://ria.ru/20210402/serbiya-1603932774.html
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россия, турецкий поток, александр вучич, российский фонд прямых инвестиций, одкб, владимир путин, москва, сербия

Мирослав Лазански: давление Запада на Сербию толкает ее к России и Китаю

16:00 14.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовПосол Республики Сербия в Российской Федерации Мирослав Лазански во время интервью
Посол Республики Сербия в Российской Федерации Мирослав Лазански во время интервью - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Глава МИД Сербии Никола Селакович на этой неделе приедет в Россию, где у него, в том числе, пройдут переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. В преддверии поездки сербский посол в Москве Мирослав Лазански рассказал корреспонденту РИА Новости Елена Протопоповой о повестке дня предстоящего визита, а также о других запланированных контактах и готовящихся к подписанию соглашениях, о том, какую вакцину от коронавируса предпочитают сербы, и зачем Белграду участие в проекте газопровода "Турецкий поток".
– Господин посол, какова повестка предстоящих российско-сербских переговоров? Какие соглашения планируются к подписанию?
– У нас уже есть соглашение с РФ о стратегическом партнерстве. Его подписали несколько лет назад. Сербия – единственная страна в Европе, не считая Белоруссию, у которой есть подписанное соглашение о стратегическом партнерстве с РФ. Встреча Селаковича с господином Лавровым является очень значимой, важной, она является продолжением наших контактов.
Кстати, если говорить о встречах президента (Сербии – ред.) Александра Вучича с иностранными политиками, государственными деятелями, то именно с российским президентом Владимиром Путиным у него самое большое число встреч. Нет государственных деятелей, с которыми он больше встречался, чем с Путиным. А в прошлом году единственной страной, которую министр Лавров посетил дважды, была Сербия.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
Вчера, 15:04
В Сербии надеются на визит Путина в мае
Но вот что будет подписано, трудно сказать. Мы, конечно, выразим благодарность РФ за поддержку на международных площадках, прежде всего в ООН, по вопросу Косово и Метохии, и, конечно, за помощь в строительстве Храма Святого Саввы. Российский скульптор Александр Рукавишников создал памятник основателю средневекового сербского государства Стефану Немане. Мы за это очень благодарны.
Если говорить об актуальных российско-сербских договоренностях, то есть возможное соглашение с РЖД о строительстве железнодорожной кольцевой дороги в Белграде, которая свяжет все города-сателлиты вокруг сербской столицы. Мы надеемся, что будет подписано соглашение об этом. В Москве уже была делегация из города Белграда.
– А что за поезда будут ездить по этому кольцу?
– Скоростные поезда, как здесь – на МЦК. Нам надо покупать у России подвижные составы. РЖД будет строить и дорогу, и всю инфраструктуру. В принципе, устная договоренность по этому вопросу уже есть, как было сказано во время визита делегации из Белграда, были встречи с представителями РЖД. Стоимость этого проекта – почти миллиард евро.
– То есть осталось его только оформить, подписать?
– Да.
– Будет ли это соглашение в повестке предстоящего визита главы МИД?
– Эти переговоры идут напрямую между властями Белграда и РЖД.
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 02:21
Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию
– А какими все-таки будут основные темы переговоров главы МИД Сербии в Москве?
– Прежде всего на повестке будут вопросы двусторонних соглашений, взаимная поддержка России и Сербии на международной арене, ситуация на Балканах, разные мировые, близкие нам темы. Мы также поднимем тему положения сербских рабочих в РФ, чтобы они не должны были каждые три месяца выезжать из РФ из-за визы. Мы хотим, чтобы их положение в РФ было таким же, как у рабочих из Узбекистана, Казахстана, которые приезжают работать по сезонам.
– Сербия в настоящее время в ОДКБ имеет статус наблюдателя. Какие у вас планы, собираетесь ли вы становиться членом ОДКБ?
– Сербия – военно-нейтральная страна. Мы не хотим быть членом ни одного военного блока – ни ОДКБ, ни НАТО.
– То есть менять свой статус в ОДКБ вы не планируете?
– Нет. Мы не думаем об этом. Но наша позиция нейтральная. Мы держимся этой позиции.
– Какие еще сербско-российские контакты на высшем и высоком уровнях планируются в ближайшее время?
– Мы в Сербии надеемся, что в мае президент Владимир Путин приедет в Сербию. Потому что будет торжественное открытие Храма Святого Саввы, который станет самым большим православным храмом на Балканах, а может быть и в мире. И построен он при помощи России и Русской православной церкви.
Мы ожидаем, что президент Путин вместе с президентом Вучичем торжественно его откроют. Также надеемся, что на мероприятие приедет патриарх Кирилл.
– Это мероприятие и визит президента РФ уже обсуждаются с российской стороной?
– Я знаю точно, что президент Вучич два раза за последний год сказал, что он ожидает приезда президента Путина в мае на открытие храма.
– А уже определена дата открытия храма?
– Это зависит от договоренности российской и сербской стороны. Раньше 9 мая это не произойдет. Наверное, в середине мая или в конце мая.
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 16:17Распространение коронавируса
В Сербии договорились с РФПИ о передаче технологии создания "Спутника V"
– Как оцениваете взаимодействие РФ и Сербии в борьбе с коронавирусом? Ожидаются ли новые поставки "Спутника V" в Сербию? Если да, то в каких объемах? Как оцениваете перспективы по достигнутому ранее соглашению Российского фонда прямых инвестиций и Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак"? Когда начнется производство вакцины на базе сербского института?
– Мы благодарны РФ за оказание помощи в борьбе с пандемией в прошлом году. В сербском обществе это вызвало положительное отношение. Российские военнослужащие провели большое число осмотров наших граждан, проводили дезинфекцию. Российские врачи помогали. Это было действительно отлично.
В этом году мы закупаем вакцину "Спутник V", подписали соглашение о сотрудничестве в производстве вакцины. У нас она одобрена. Восемьдесят пять процентов жителей Сербии хотят вакцинироваться именно этой вакциной – "Спутник V". Почти 90% врачей хотят вакцинироваться ей. Хотя у нас в расположении есть и Pfizer, и AstraZeneca, и китайская вакцина. Но народ хочет российскую вакцину. Это показывает, насколько мы доверяем российской науке.
– Вы сами тоже привились "Спутником V"?
– Конечно! Я и все сотрудники посольства вакцинировались здесь в Москве. Полтора месяца назад мы приняли вторую дозу вакцины. Это было организовано через МИД РФ в "Москва-Сити". Поэтому мы ожидаем, что запасы вакцины "Спутник V", которые есть в Сербии, мы будем пополнять. Потом мы будем производить компоненты, которые мы получили из России. Первые партии компонентов вакцины сербского производства будут тестироваться в России, насколько они хорошо сделаны. Когда их качество будет одобрено Институтом Гамалеи, тогда мы начнем массовое производство.
– Речь идет о производстве вакцины на базе сербского Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак"?
– Да, именно о нем.
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал Москва Карго в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 12:30Распространение коронавируса
Стало известно, когда Сербия запустит производство "Спутника V"
– Производство компонентов "Спутника V" в Сербии еще не началось?
– Начнется около 20 мая.
– А там будет осуществляться производство только для нужд Сербии? Или также на экспорт?
– Это зависит от соглашения между российской и нашей стороной. Российская сторона должна разрешить.
– А у Сербии хватит мощностей для производства на экспорт?
– Прежде всего мы бы хотели привить наших граждан. Если будет достаточно мощностей, то мы будем ее также экспортировать.
– Участок "Турецкого потока" в Сербии достроен. Как складывается ситуация вокруг него?
– Мы уже получаем определенное количество газа через "Турецкий поток". Этот проект является значимым. Мне кажется, он является таким и для Болгарии. Остается только связка в Венгрии. Когда этот участок построят и в Венгрии, может быть, он потом пойдет и к Австрии. Для нас важно, чтобы этот газопровод был. В вопросе газа мы привязаны к России.
Если закроется действующий газопровод через Украину, если прекратится поставка газа через него, нам нужен "Турецкий поток". Неизвестно, что будет с газопроводом, который идет через Украину.
– То есть "Турецкий поток" дает вам страховку на случай, если газ через Украину не будет поступать?
– Он для нас очень важный, потому что мы не знаем, что случится с этим газопроводом, который идет через Украину.
– Ощущает ли Сербия на себе давление США из-за сотрудничества с Россией в энергетической сфере?
– Сербия является независимой страной. Американцы предоставляют нам сжиженный газ, но он дороже в 2-2,5 раза, чем российский. И президент Вучич сказал, что мы будем покупать газ, который дешевле. Российский газ является самым дешевым. Если газ с Луны будет дешевле, мы будем покупать его. Это законы экономики.
Мы не будем просто потому, что США что-то не нравится, давить на наш бюджет и покупать то, что невыгодно.
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11 апреля, 22:09
Сербские байкеры открыли мотосезон в честь полета Гагарина в космос
– А если США заявят о санкциях?
– Мне кажется, это не в их интересах – вводить санкции в отношении Сербии. Все-таки сейчас не 1999-й год, мир изменился. Если вводить санкции, то они должны быть введены через ООН. А так, когда одна страна вводит санкции в отношении другой в обход ООН, – это нарушение международного права.
Мне кажется, что не в интересах Запада усложнять положение Сербии какими-либо ограничениями. Любое давление Запада на Сербию толкает ее к России и Китаю. Я думаю, что есть люди на Западе, которые это понимают.
 
РоссияТурецкий потокАлександр ВучичРоссийский фонд прямых инвестицийОДКБВладимир ПутинМоскваСербия
 
 
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