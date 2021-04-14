https://ria.ru/20210414/kurorty-1728303823.html

Туристы массово переносят заявки с зарубежья на курорты Кубани

Туристы массово переносят заявки с зарубежья на курорты Кубани

Туристы массово переносят заявки на бронирование с заграничных направлений на российские курорты в Краснодарском крае, в том числе Сочи, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T19:35

2021-04-14T19:35

2021-04-14T19:35

туризм

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туризм

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СОЧИ, 14 апр — РИА Новости. Туристы массово переносят заявки на бронирование с заграничных направлений на российские курорты в Краснодарском крае, в том числе Сочи, сообщили в пресс-службе сочинской городской администрации."С учетом решения о прекращении авиасообщения чартерных рейсов с Турцией и Танзанией до 1 июня, принятого накануне правительством РФ, а также текущей эпидемиологической обстановки туристы массово переносят заявки на бронирование мест размещения в Сочи и других курортах Краснодарского края", — говорится в информации.Ранее сообщалось, что этот курорт планировал принять в летний сезон порядка четырех миллионов гостей. В сложившихся условиях цифра может возрасти в разы, уверен главы Сочи Алексей Копайгородский."В условиях массового притока туристов в город важно обеспечить высокий уровень сервиса и сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию, — приводятся в сообщении его слова. — Опыт работы в условиях пандемии у курорта колоссален. Существуют четкие алгоритмы по всем направлениям и отраслям. Нужно объединить комплекс мер зимнего и летнего сезонов".Отмечается, что на курорте продолжает действовать режим повышенной готовности. Чтобы успешно провести сезон и не допустить вспышек коронавируса, необходимо мобилизовать все структуры и хозяйствующие субъекты. Для этого в городе собран летний межведомственный оперативный штаб."Департаменту курортов и туризма поручено разработать систему оповещения о загруженности номерного фонда во всех средствах размещения, — сказали в пресс-службе. — В объектах сферы гостеприимства должна работать информационная стойка, на которой туристы смогут получать актуальную информацию, правила пребывания в Сочи в условиях режима повышенной готовности".

https://ria.ru/20210412/kuban-1727978464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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